体重差50キロ！？超大型犬と小さな女の子の温かな日常がSNSで話題です。相思相愛なふたりの姿には「優しいお兄ちゃんですね」「ほのぼの」「可愛いぃぃ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：体重差が50キロもある『小さな女の子と超大型犬』→心配でいつも様子を見ていて…『相思相愛な光景』】

超大型犬と娘さんの日常

TikTokアカウント「inutabi01」の投稿者さんのお家には、およそ1年前に生まれた娘さんと、超大型犬レオンベルガーの「バオバオ」くんが一緒に暮らしています。

2歳のバオバオくんは娘さんのお兄ちゃんそのもの。スヤスヤ眠る姿を見守ったり、離乳食デビューを応援したり…と、ベビーシッターさながらの働きっぷりだったといいます。

成長してもふたりの関係性は変わりません。この日も動き出した妹が心配で仕方のないバオバオくんは、後を追って様子を確認しにいったのだとか。

心配で仕方のないお兄ちゃん犬

妹の顔を何度も覗き込んでは、寄り添うようにその場を離れなかったバオバオくん。体重差50キロのふたりが並んでいる姿は微笑ましい以外に言葉がありません。

バオバオくんに手を舐められると、ペチッとお鼻を叩き返した娘さん。『やめてよ～！』とじゃれているような仕草は、お兄ちゃんの事が大好きで仕方がないのでしょう。

相思相愛なふたり♡

バオバオくんのお鼻をチョンと娘さんがつつくと、すぐさまペロリと舐め返します。それが面白くて何度も繰り返す娘さんに、ずっと付き合ってあげていたといいます。

バオバオくんの大きな体から溢れ出るたくさんの愛情を一心に受ける娘さん。優しくて頼れるお兄ちゃんと一緒なら、ご家族も安心して任せることができるのでしょうね。相思相愛なふたりの姿は、多くの人の心をほっこり温かくさせたのでした。

この投稿には「仲良し♡」「ふたりとも可愛い」「優しいお兄ちゃんですね」などのコメントが寄せられました。

バオバオくんと娘さんの心温まる日常は、TikTokアカウント「inutabi01」からチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「inutabi01」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております