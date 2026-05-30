【2026年6月の運勢】やぎ座（山羊座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年6月のやぎ座（山羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、やぎ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
人に光を当てて
・全体運
人気運、説得力が高まって、大きな運気のうねりを感じるでしょう。何かが始まるような、嬉しい予感もするのでは？ あなたを慕って、様々な人が集まってくるし、思いがけない依頼もありそうです。来る者拒まず、モノは試しでやっていきましょう。幸運の流れを生かすには、自分を主役にしないことが大事。人と人をつないでいく、一緒にいる人を立てていくなど、プロフェッショナルな役割に徹して。その方が、力を存分に生かせるし、よりよいご縁を結んでいけるはず。もし、人前に立つことがあるなら、感謝を強く伝えていきましょう。「みなさまのおかげ」「みんなと一緒に」というニュアンスが未来への種蒔きになるはず。運を育てたい1ヶ月です。
・社交運
出し惜しみをしないことが成功のカギに。喉から手が出るほど、やってみたいことでも、あなたよりも向いている人を知っているなら、正直に伝えてつないでいきましょう。「本当はやりたいけれど、彼の方が適任だと思う」的な一言は伝えてOK！ それでも、あなたにと話がまとまる、枠が増える、よりよいチャンスが舞い込むなど、プラスに働いていくはず。オフは、アートワークに触れましょう。アイデアを昇華するヒントもつかめそう。
・恋愛運
恋は、ポイントを押さえて。やることが多く、好きな人と過ごす時間が後回しになることも。たまにしか会えない、話せないことを逆手に取って、インパクトを狙っていくといいみたい。ドラマチックな登場を計算してみて。
ラッキーポイント……フォレストグリーン、ミニバッグ、メレンゲのお菓子、ミュージアムショップ
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）プロデュース運
人に光を当てて
・全体運
人気運、説得力が高まって、大きな運気のうねりを感じるでしょう。何かが始まるような、嬉しい予感もするのでは？ あなたを慕って、様々な人が集まってくるし、思いがけない依頼もありそうです。来る者拒まず、モノは試しでやっていきましょう。幸運の流れを生かすには、自分を主役にしないことが大事。人と人をつないでいく、一緒にいる人を立てていくなど、プロフェッショナルな役割に徹して。その方が、力を存分に生かせるし、よりよいご縁を結んでいけるはず。もし、人前に立つことがあるなら、感謝を強く伝えていきましょう。「みなさまのおかげ」「みんなと一緒に」というニュアンスが未来への種蒔きになるはず。運を育てたい1ヶ月です。
出し惜しみをしないことが成功のカギに。喉から手が出るほど、やってみたいことでも、あなたよりも向いている人を知っているなら、正直に伝えてつないでいきましょう。「本当はやりたいけれど、彼の方が適任だと思う」的な一言は伝えてOK！ それでも、あなたにと話がまとまる、枠が増える、よりよいチャンスが舞い込むなど、プラスに働いていくはず。オフは、アートワークに触れましょう。アイデアを昇華するヒントもつかめそう。
・恋愛運
恋は、ポイントを押さえて。やることが多く、好きな人と過ごす時間が後回しになることも。たまにしか会えない、話せないことを逆手に取って、インパクトを狙っていくといいみたい。ドラマチックな登場を計算してみて。
ラッキーポイント……フォレストグリーン、ミニバッグ、メレンゲのお菓子、ミュージアムショップ
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)