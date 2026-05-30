【2026年6月の運勢】みずがめ座（水瓶座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年6月のみずがめ座（水瓶座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、みずがめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
強運体質へ
・全体運
強運が発動中。たまたま幸運を引き当てたり、人からチャンスが回ってきたりしそう。“ラッキー”で片づけずに、再現を狙っていきましょう。条件を合わせて、もう一度チャレンジしたり、ツテを持っている人に次もお願いしてみたり、積極的に取りに行くといいみたい。二度、三度と嬉しい流れを引き寄せて、憧れに一気に近づけるでしょう。仕事は、段取りがカギに。全体の流れを見ながら、今やるべき事、進めるべきことを明確にしてみて。効率よく、作業が進んでいくはず。オフは、今しか出来ないことにチャレンジを。有名な神社で夏越の祓いを受けてみる、和菓子の水無月を食べてみるなど、今年前半の締めくくりを意識してみると、ハリが生まれます。
・社交運
お裾分けの精神でいきましょう。楽しそうなこと、よさそうなことは、どんどん声をかけていく。いただきものもシェアする、お土産を持って行くなど、みんなで幸せを分け合うといい感じ。苦労もわかちあって。大変そうな人のサポートに入る、グチや弱音を聞いてあげるのもいい考え。つながることで、いい流れに変えていくことが出来るはず。おしゃれは、個性豊かに。ちょっと派手なプリントや変わったデザインも、不思議と似合いそう。
・恋愛運
恋は、無理なくつきあえるスタイルを模索していきましょう。必要ならば、仕事を変える、一緒に暮らすなど、物理的な条件を整えて。恋のために何かを犠牲にする、変えていくことも、長い人生の楽しい経験になりそう。
ラッキーポイント……オレンジ色、サングラス、ロゴデザイン、テーマパーク
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）成功体験を積み
強運体質へ
・全体運
強運が発動中。たまたま幸運を引き当てたり、人からチャンスが回ってきたりしそう。“ラッキー”で片づけずに、再現を狙っていきましょう。条件を合わせて、もう一度チャレンジしたり、ツテを持っている人に次もお願いしてみたり、積極的に取りに行くといいみたい。二度、三度と嬉しい流れを引き寄せて、憧れに一気に近づけるでしょう。仕事は、段取りがカギに。全体の流れを見ながら、今やるべき事、進めるべきことを明確にしてみて。効率よく、作業が進んでいくはず。オフは、今しか出来ないことにチャレンジを。有名な神社で夏越の祓いを受けてみる、和菓子の水無月を食べてみるなど、今年前半の締めくくりを意識してみると、ハリが生まれます。
お裾分けの精神でいきましょう。楽しそうなこと、よさそうなことは、どんどん声をかけていく。いただきものもシェアする、お土産を持って行くなど、みんなで幸せを分け合うといい感じ。苦労もわかちあって。大変そうな人のサポートに入る、グチや弱音を聞いてあげるのもいい考え。つながることで、いい流れに変えていくことが出来るはず。おしゃれは、個性豊かに。ちょっと派手なプリントや変わったデザインも、不思議と似合いそう。
・恋愛運
恋は、無理なくつきあえるスタイルを模索していきましょう。必要ならば、仕事を変える、一緒に暮らすなど、物理的な条件を整えて。恋のために何かを犠牲にする、変えていくことも、長い人生の楽しい経験になりそう。
ラッキーポイント……オレンジ色、サングラス、ロゴデザイン、テーマパーク
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)