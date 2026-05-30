【2026年6月の運勢】てんびん座（天秤座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年6月のてんびん座（天秤座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、てんびん座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
何者になりたい？
・全体運
人生の迷子になりそう。このままでいいのか、自分は何をするべきなのか、よくわからなくなってくるでしょう。それは、あなたの心がブレているせいではなく、可能性をキャッチしているせいです。感度は上々、ただ、世界情勢や社会のムードに合わせて、下方修正がかかっているだけ。出来るだけ、スマートに苦労なく人生を渡っていきたいと思うから、不安が増えるのです。この時代、いろいろ大変なのは仕方ないとある種の覚悟をしてみましょう。それだけで、「その気になれば、なんとかなるか」と心の収まり場所が見つかるはず。責任がイヤで出世から逃げたり、正社員への誘いを断ったりするのはもったいない。モノは試しで、何事もやってみましょう。
・社交運
あなたが変われば、人も変わっていきます。つきあいが悪い、やっと会えても反応が鈍い人たちからは距離を置きましょう。ハッキリ縁を切るのではなく、フェードアウトがいい感じ。その分、ソロ時間を充実させるのです。気になる映画やイベントを見に行く、勉強を始める、旅をするなど、お一人様ライフを満喫してみて。不思議なことに新しいご縁が動き出すはず。環境をガラッと変えてみるのもいい考え。人生の立て直しを始めましょう。
・恋愛運
恋よりも結婚が動く6月です。思いがけなく縁談が降ってきたり、年齢差のある恋が始まったりしそう。長い春に決着をつけるにも、よいタイミング。気になる異性は、誘う口実を練るのが成功の秘訣。協力者も現れそう。
ラッキーポイント……ブラック、サマージャケット、ネックレス、和食
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）再定義がテーマ
何者になりたい？
・全体運
人生の迷子になりそう。このままでいいのか、自分は何をするべきなのか、よくわからなくなってくるでしょう。それは、あなたの心がブレているせいではなく、可能性をキャッチしているせいです。感度は上々、ただ、世界情勢や社会のムードに合わせて、下方修正がかかっているだけ。出来るだけ、スマートに苦労なく人生を渡っていきたいと思うから、不安が増えるのです。この時代、いろいろ大変なのは仕方ないとある種の覚悟をしてみましょう。それだけで、「その気になれば、なんとかなるか」と心の収まり場所が見つかるはず。責任がイヤで出世から逃げたり、正社員への誘いを断ったりするのはもったいない。モノは試しで、何事もやってみましょう。
あなたが変われば、人も変わっていきます。つきあいが悪い、やっと会えても反応が鈍い人たちからは距離を置きましょう。ハッキリ縁を切るのではなく、フェードアウトがいい感じ。その分、ソロ時間を充実させるのです。気になる映画やイベントを見に行く、勉強を始める、旅をするなど、お一人様ライフを満喫してみて。不思議なことに新しいご縁が動き出すはず。環境をガラッと変えてみるのもいい考え。人生の立て直しを始めましょう。
・恋愛運
恋よりも結婚が動く6月です。思いがけなく縁談が降ってきたり、年齢差のある恋が始まったりしそう。長い春に決着をつけるにも、よいタイミング。気になる異性は、誘う口実を練るのが成功の秘訣。協力者も現れそう。
ラッキーポイント……ブラック、サマージャケット、ネックレス、和食
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)