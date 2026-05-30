【2026年6月の運勢】さそり座（蠍座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年6月のさそり座（蠍座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、さそり座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
振り返りとやり直し
・全体運
モヤモヤ、ムズムズしそう。基本は通常運転、いくつかの不具合も出てきそうですが、これまでの経験と職業的なカンでなんとでもなるレベルに収まるはず。なのに、何故か落ち着かないのです。何かがひっかかる、何かを忘れているような気がする、原因不明の焦りや不安を感じるでしょう。それ、心の内側から湧き上がる思いが原因みたい。もう終わったこと、昔のことと処理をしたことの中に、未来につながる流れがあるようです。諦めた夢をもう一度追いかけてみる、最近ごぶさたしている場所に足を運ぶ、昔の仲間に会いに行くと、ご縁が動いて、次へ進めそう。未練があることにもう一度チャレンジを。6月は、人生の忘れ物を取りにいきましょう。
・社交運
有意義なメッセージをキャッチできそう。誰かが何気なく言った一言が、未来を切り開くカギとなったり、あなたが気づかない可能性に光が当たったりするでしょう。おしゃべりでは聞き役に回って。また、気になること、迷っていることがあるなら、仮に相手が知り合ったばかりだとしても、話題に乗せるといいみたい。思いがけないご縁を引き寄せたりするでしょう。オフは、メンテナンスに力を入れて。心も体も、持ち物もしっかりケアを。
・恋愛運
恋は、マンネリ化しやすいみたい。変化よりも安定、挑戦よりも繰り返しを選びやすくなっています。「いつも通りでいいか」のシーンで、別の提案をしてみると、風通しがよくなるはず。出会いは、学びの場にありそう。
ラッキーポイント……グレージュ、シャツコーデ、ヘアオイル、ご当地グルメ
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）過去にヒントが
振り返りとやり直し
・全体運
モヤモヤ、ムズムズしそう。基本は通常運転、いくつかの不具合も出てきそうですが、これまでの経験と職業的なカンでなんとでもなるレベルに収まるはず。なのに、何故か落ち着かないのです。何かがひっかかる、何かを忘れているような気がする、原因不明の焦りや不安を感じるでしょう。それ、心の内側から湧き上がる思いが原因みたい。もう終わったこと、昔のことと処理をしたことの中に、未来につながる流れがあるようです。諦めた夢をもう一度追いかけてみる、最近ごぶさたしている場所に足を運ぶ、昔の仲間に会いに行くと、ご縁が動いて、次へ進めそう。未練があることにもう一度チャレンジを。6月は、人生の忘れ物を取りにいきましょう。
有意義なメッセージをキャッチできそう。誰かが何気なく言った一言が、未来を切り開くカギとなったり、あなたが気づかない可能性に光が当たったりするでしょう。おしゃべりでは聞き役に回って。また、気になること、迷っていることがあるなら、仮に相手が知り合ったばかりだとしても、話題に乗せるといいみたい。思いがけないご縁を引き寄せたりするでしょう。オフは、メンテナンスに力を入れて。心も体も、持ち物もしっかりケアを。
・恋愛運
恋は、マンネリ化しやすいみたい。変化よりも安定、挑戦よりも繰り返しを選びやすくなっています。「いつも通りでいいか」のシーンで、別の提案をしてみると、風通しがよくなるはず。出会いは、学びの場にありそう。
ラッキーポイント……グレージュ、シャツコーデ、ヘアオイル、ご当地グルメ
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)