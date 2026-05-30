関西将棋フェスティバルinMBSが30日、大阪市のMBSちゃやまちプラザであり、谷川浩司十七世名人（64）、山崎隆之九段（45）、稲葉陽八段（37）、澤田真吾七段（34）、加藤桃子女流四段（31）が出演した。

「最近の関西将棋界」をテーマとしたトークショーでは谷川が名人戦、叡王戦、棋聖戦と新年度以降のタイトル戦挑戦権を関西本部所属棋士が獲得したことに言及。「糸谷哲郎九段、斎藤慎太郎八段に続いて棋聖戦で服部慎一郎七段が挑戦する。喜ばしいことだが、一方で羽生善治九段が棋聖戦、王位戦で挑戦権獲得まであと一歩に迫った。結果的に20代の流れになるのかどうか」と語り、王位戦挑戦権を獲得した伊藤匠2冠（23）＝叡王、王座＝と併せ、藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝を軸とする20代中心のタイトル戦へ移行していくのか、復調した羽生が王手をかけたままの通算100期へ再浮上するかどうかの分水嶺との視点を示した。

また、タイトル戦で立て続けに飛び出す逆転劇、向上する終盤力についても取り上げた。

例えば藤井に糸谷が挑んだ今月7、8日の名人戦第3局。劣勢の後手・藤井が終盤、糸谷銀の前へタダの打ち歩を放った。糸谷は自然に歩を獲って歩切れを解消し、銀を前進させたがこれが「毒饅頭」だった。

藤井は第3局、続く第4局も制して4連勝。4連覇への流れを決定づけた。また28日の王位戦挑戦者決定戦では、伊藤が羽生相手に角の連続タダ捨てで勝利を決定づけた。「AIの活用で、序盤だけでなく終盤力も上がった。アマチュアだけでなくプロが見ても面白い」と指摘し、AI由来の評価値を体得した棋士が繰り出す終盤術の醍醐味を語った。