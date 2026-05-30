速水もこみち （C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/30】俳優の速水もこみちが5月29日、自身のInstagramを更新。ドライブショットを公開し反響を呼んでいる。

【写真】41歳高身長俳優「脚長すぎて収まってない」MASERATIでスマートな運転姿

◆速水もこみち、山道をドライブ


速水は「MASERATI」とつづり、山道をドライブしている動画や運転姿など複数枚の写真を投稿。サングラスをかけ、華麗なドライブテクニックを披露した。急カーブな道を難なく運転したり、真剣な眼差しで運転したりとハンドルの持ち方や姿勢がスマートで、余裕の表情を見せている。

◆速水もこみちの投稿に反響


この投稿に「運転までもイケメン」「スタイリッシュですね」「運転慣れしてますね」「MASERATI乗ってるのカッコよすぎる」「スマートで素敵」「余裕ありますね」「脚長すぎて収まってない」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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