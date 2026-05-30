速水もこみち、スマートな運転姿披露「脚長すぎて収まってない」「MASERATI乗ってるのカッコよすぎる」
【モデルプレス＝2026/05/30】俳優の速水もこみちが5月29日、自身のInstagramを更新。ドライブショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】41歳高身長俳優「脚長すぎて収まってない」MASERATIでスマートな運転姿
速水は「MASERATI」とつづり、山道をドライブしている動画や運転姿など複数枚の写真を投稿。サングラスをかけ、華麗なドライブテクニックを披露した。急カーブな道を難なく運転したり、真剣な眼差しで運転したりとハンドルの持ち方や姿勢がスマートで、余裕の表情を見せている。
この投稿に「運転までもイケメン」「スタイリッシュですね」「運転慣れしてますね」「MASERATI乗ってるのカッコよすぎる」「スマートで素敵」「余裕ありますね」「脚長すぎて収まってない」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】41歳高身長俳優「脚長すぎて収まってない」MASERATIでスマートな運転姿
◆速水もこみち、山道をドライブ
速水は「MASERATI」とつづり、山道をドライブしている動画や運転姿など複数枚の写真を投稿。サングラスをかけ、華麗なドライブテクニックを披露した。急カーブな道を難なく運転したり、真剣な眼差しで運転したりとハンドルの持ち方や姿勢がスマートで、余裕の表情を見せている。
◆速水もこみちの投稿に反響
この投稿に「運転までもイケメン」「スタイリッシュですね」「運転慣れしてますね」「MASERATI乗ってるのカッコよすぎる」「スマートで素敵」「余裕ありますね」「脚長すぎて収まってない」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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