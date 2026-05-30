【漢字クイズ】「一蓮托生」or「一連托生」正解はどっち？かなり間違えやすい！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

いったい「一蓮托生」と「一連托生」では、どちらが正しいでしょうか？

「蓮」と「連」は紛らわしい漢字ですよね。

正解は、「一蓮托生（いちれんたくしょう）」でした！

一蓮托生とは、結果がどうなろうと、最後まで行動や運命を共にすることを表す言葉です。

もとは「死後に極楽浄土へ行き、同じ蓮（はす）の花の上に生まれ変わる」という仏教の言葉で、現在では強い連帯感や運命共同体であることを表す際に使われますよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）