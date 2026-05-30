北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は３０日、壮行試合となる３１日のアイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）に向けて、ＭＵＦＧ国立で大部分を非公開にして前日練習を行った。

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三笘薫、南野拓実の不在を受けて、前田大然の起用法が注目されている。２８日にチームに合流したスピードスターは「どこで出てもやるだけかなと思っています」と静かに闘志を燃やした。

ゴールラッシュでセルティックを優勝に導き、満を持して代表に合流。「こうやって調子が上がっている状況はポジティブに捉えています」と語り「Ｗ杯は前回大会の借りもありますし、借りはＷ杯でしか返せないと思うので、まずは明日の試合かなと思います。勝ってＷ杯に臨みたい」とアイスランド戦にまなざしを向けた。

３月の英国遠征では左ウィングバックの位置で先発。シャドーや最前線での起用プランもあり、複数のポジションで長所を発揮できる前田は、今大会の森保ジャパンのキーマンとも言えそうだ。前田は「前回のＷ杯よりは自信を持って臨めると思うので、自信を持ってやりたいですね。積み上げてきたものが、前回とは違う」と見据えた。