肌見せシーズンに備えたい！素肌に輝きをまとえる「ツヤ出し」アイテム特集

本格的な肌見せシーズンは、日々の乾燥＆くすみケアがとっても重要...！そこで今回は、鎖骨や脚にきらめきをプラスできる「ツヤ出しアイテム」を2つご紹介します。素肌に溶け込むような輝きをまとって、誰もが見惚れる色っぽボディを手に入れて♡

なにはともあれ透明感！で沼 肌見せ服を誰よりも可愛く着こなすカギは、明るく透き通るようなお肌。 清潔感があって、華やかなオーラもあふれ出し、まわりの人をひと目でキュンとさせちゃう♡ そんな透明感は、日々の乾燥＆くすみケアで培って。 ビスチエ 17,600円／J1Uby LA BELLE ETUDE（アンティローザ）バンドゥ 3,990円（オンライン限定）／GapBody（Gap）ショートパンツ 7,990円／ZARA（ザラ）イヤーカフ 12,100円／les bon bon（フーブス）ソックス 1,980円／靴下屋（Tabio）

ツヤ出し ポイントで仕込む 土台のお肌を整えたあとは、鎖骨や脚など、アピールしたいパーツにきらめきをトッピング。素肌に溶け込むような繊細な輝きをまとえば、誰もを虜にする色気まで手に入る♡

Item 【john masters organics】L＆Aクールボディジェル スパークル ゴールド＆シルバーのラメ入りジェルが、輝く魅惑的な夏肌を演出。つけた瞬間ひんやり、なじませたあとはさらすべな質感が心地いい。 L＆Aクールボディジェル スパークル 100mL 2,970円／ジョンマスターオーガニック（6/4限定発売）

Item 【JILL STUART Beauty】サムシングピュアブルー フェイス＆ボディパウダー N ホワイト、クリアブルー、ピュアピンクの3色のパウダーが混ざりあい、繊細な透明感を表現。ほのかなきらめきが、ドレスをまとったような上質な肌にみせる。 サムシングピュアブルー フェイス＆ボディパウダー N 6,050円／ジルスチュアートビューティ（限定） 撮影／tAiki（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／櫻井優衣（本誌専属）取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗

櫻井優衣