肌見せシーズンに備えたい！素肌に輝きをまとえる「ツヤ出し」アイテム特集
本格的な肌見せシーズンは、日々の乾燥＆くすみケアがとっても重要...！そこで今回は、鎖骨や脚にきらめきをプラスできる「ツヤ出しアイテム」を2つご紹介します。素肌に溶け込むような輝きをまとって、誰もが見惚れる色っぽボディを手に入れて♡
なにはともあれ透明感！で沼
肌見せ服を誰よりも可愛く着こなすカギは、明るく透き通るようなお肌。
清潔感があって、華やかなオーラもあふれ出し、まわりの人をひと目でキュンとさせちゃう♡ そんな透明感は、日々の乾燥＆くすみケアで培って。
ツヤ出し
ポイントで仕込む
土台のお肌を整えたあとは、鎖骨や脚など、アピールしたいパーツにきらめきをトッピング。素肌に溶け込むような繊細な輝きをまとえば、誰もを虜にする色気まで手に入る♡
Item 【john masters organics】L＆Aクールボディジェル スパークル
ゴールド＆シルバーのラメ入りジェルが、輝く魅惑的な夏肌を演出。つけた瞬間ひんやり、なじませたあとはさらすべな質感が心地いい。
Item 【JILL STUART Beauty】サムシングピュアブルー フェイス＆ボディパウダー N
ホワイト、クリアブルー、ピュアピンクの3色のパウダーが混ざりあい、繊細な透明感を表現。ほのかなきらめきが、ドレスをまとったような上質な肌にみせる。
撮影／tAiki（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／櫻井優衣（本誌専属）取材・文／政年美代子
Ray編集部 エディター 佐々木麗
櫻井優衣