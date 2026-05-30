きのう、名古屋市で歩行者2人がマイクロバスにはねられ、死亡しました。逮捕された運転手の男は事故の前に、バスで遮断機を押して踏切内に進入するなど不審な動きをしていたことがわかりました。

【写真を見る】マイクロバスにはねられ男女2人が死亡 逮捕された85歳の運転手の男 バスで遮断機を押して踏切内に進入か…事故前から不審な動き 名古屋・南区

警察によりますと、逮捕された酒井照也容疑者85歳は、きのう午後5時半ごろ、名古屋市南区の交差点で、横断歩道を渡っていた男女2人をマイクロバスではねて死亡させたにもかかわらず、逃げた疑いがもたれています。警察の調べに対し酒井容疑者は、容疑を認めているということです。

酒井容疑者が運転していたバスは現場近くのスイミングスクールの送迎用の車両で、スクールによりますと、酒井容疑者は事故を起こす前、電車が通過した後の踏切で、下がった状態の遮断機をバスで押すようにして踏切内に進入していたと、後ろを走行していた車の運転手から連絡があったということです。

その後、酒井容疑者はスクールの職員からの通信の問いかけにも明確にこたえず、事故を起こした交差点までの約150メートルを、15分ほどかけて走っていたということです。警察が当時の状況を詳しく調べています。