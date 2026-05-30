松中みなみ、第1子男児の出産を発表 親戚にプロ野球選手「予定日を超え、ダービーウィークに誕生！」
元プロ野球選手・松中信彦の親族で、タレントの松中みなみが30日、自身のインスタグラムで第1子男児の出産を報告した。
【写真】親戚にプロ野球選手！第1子男児の出産を発表した松中みなみ
松中は「先日、第一子となる男の子を出産いたしました。予定日を超え、ダービーウィークに誕生！」と報告。「毎日ぽわぽわスヤスヤ あんなに激しかった胎動とのギャップに驚いてます」とつづった。
「この子がずっとお腹の中にいたのかと思うとまだ不思議な気持ち」とし「これからどんな人生を駆け抜けていくのか とても楽しみです」と思いを巡らせた。
さらに「私自身がテーマにしていた「幸せなお産』は楽しさもプラスされて最高の形で実現することができてそばでサポートしてくれた夫や産院の方々や安産を願ってくれた皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです」と謝意を示し「今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」としたためた。
松中は1985年7月10日生まれ、広島県出身。2023年8月に自身のインスタグラムで結婚を発表。25年12月に第1子妊娠を報告していた。松中信彦は親戚にあたる。
【写真】親戚にプロ野球選手！第1子男児の出産を発表した松中みなみ
松中は「先日、第一子となる男の子を出産いたしました。予定日を超え、ダービーウィークに誕生！」と報告。「毎日ぽわぽわスヤスヤ あんなに激しかった胎動とのギャップに驚いてます」とつづった。
「この子がずっとお腹の中にいたのかと思うとまだ不思議な気持ち」とし「これからどんな人生を駆け抜けていくのか とても楽しみです」と思いを巡らせた。
松中は1985年7月10日生まれ、広島県出身。2023年8月に自身のインスタグラムで結婚を発表。25年12月に第1子妊娠を報告していた。松中信彦は親戚にあたる。