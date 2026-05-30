【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリー・ジャパン（デイ2／5月30日）

【映像】激狭林道で100キロ超！度肝抜く異次元光景

30日、WRC（世界ラリー選手権）の第7戦ラリー・ジャパンの競技2日目デイ2が、岐阜県を中心に行われた。この日3本目となるステージでその走りに、プロのレーシングドライバーが度肝を抜かれる場面があった。

ラリージャパンはターマック（舗装路）ラリーながら、大半が山岳地帯になっているため、ツイスティなコーナーと緩やかなコーナーが複雑に連続する。デイ2のSS9「マウント・カサギ（笠置山）」は、冒頭にジムカーナ（舗装された広場にパイロンなどを置いた特設コース）エリアがあり、中盤以降は道幅が狭く険しい林道エリアへ突入する、まさにラリー・ジャパンを象徴するようなステージだ。

「目線も含めて切り替えなきゃいけない。それが難しい」

ラリー1のドライバーとして3人目にヒョンデのヘイデン・パッドンがタイムアタックを開始すると、ベテランらしい安定した走りでジムカーナエリアを駆け抜ける。しかし林道エリアへ入ると、コース幅は急にタイトになり、起伏も出てきた。これに対し、現役レースドライバーの大湯都史樹氏は「この景色がぱっと変わったのに、目線も含めて切り替えなきゃいけないんですよ。それが難しいですよね」とコメントしている。

林道は視界が狭まるだけでなく、日陰と日向が入り混じっており、眩しさにも対応しなくてはならない。そんな中を猛スピードで走り続けるパッドンをしばらく観ていた大湯氏は、「頭がおかしいな」とふと口にすると、「何百周も走ったわけじゃなく、ほぼ初めてのコースをこのスピードで駆け抜けていくって……」と続けている。

スーパーフォーミュラやSUPER GTを走る現役レーサーさえ驚かせたこの困難な光景に対して、視聴者からは「ネジ飛んでますからな…」「１００キロ出てるし」「見ているだけでも体に力が入るね」「速すぎるw」など、やは驚嘆のコメントが寄せられた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）