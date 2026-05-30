＜推しのラストライブ！＞国民的アイドルのプラチナチケット当選⇒結婚式とドン被り！【第1話まんが】
私はハルミ。現在30代ですが、もう20年ものあいだ、つまり人生の半分をあることに費やしてきました。それは推し活。国民的アイドル「エターナル」の大ファンで、彼らがデビューしたてのころからずっと推してきたのです。さてなんと今回、そのエターナルが解散することになってしまいました。ダメもとでラストライブに応募してみたところ……なんと当選！ 思わず手が震えてしまいました。しかし直後、私は違う意味で震えあがることになったのです。
スマホ画面には、ファンクラブのマイページが開かれていました。そこには、私が人生の半分を捧げてきたアイドルグループ「エターナル」の文字と、それから「当選」の文字。
最後の舞台は国立競技場。ダメもとで申し込んだ最終公演のチケットを、私は今、この手に掴み取ったのでした。
当選の喜びで沸騰していた脳が、一瞬で氷水をぶっかけられたように冷え切りました。私は慌ててスマホのカレンダーを確認。そこにはすでに予定が書かれていました。
マドカは私の一番仲の良い、大切ないとこ。そのマドカの結婚式の日とドン被りしていたのです。
人生を捧げてきた国民的アイドル「エターナル」の解散ライブ。
当選の歓喜は、いとこのマドカの結婚式と重なっている事実で凍りつきました。
20年ものあいだ、私を支えてくれた彼らの最後をこの目で見届けたい。
だけど冠婚葬祭を優先すべきという母の正論も痛いほどわかります。
親戚中の期待と推しへの愛で板挟みになってしまいました。
大切なマドカの門出に欠席したいと願う自分は、あまりに身勝手なのでしょうか。心が悲鳴をあげています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
スマホ画面には、ファンクラブのマイページが開かれていました。そこには、私が人生の半分を捧げてきたアイドルグループ「エターナル」の文字と、それから「当選」の文字。
最後の舞台は国立競技場。ダメもとで申し込んだ最終公演のチケットを、私は今、この手に掴み取ったのでした。
当選の喜びで沸騰していた脳が、一瞬で氷水をぶっかけられたように冷え切りました。私は慌ててスマホのカレンダーを確認。そこにはすでに予定が書かれていました。
マドカは私の一番仲の良い、大切ないとこ。そのマドカの結婚式の日とドン被りしていたのです。
人生を捧げてきた国民的アイドル「エターナル」の解散ライブ。
当選の歓喜は、いとこのマドカの結婚式と重なっている事実で凍りつきました。
20年ものあいだ、私を支えてくれた彼らの最後をこの目で見届けたい。
だけど冠婚葬祭を優先すべきという母の正論も痛いほどわかります。
親戚中の期待と推しへの愛で板挟みになってしまいました。
大切なマドカの門出に欠席したいと願う自分は、あまりに身勝手なのでしょうか。心が悲鳴をあげています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙