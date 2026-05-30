あす、東京ドームで開催される全国ツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の最終公演をもって、グループ活動を終了すると発表している嵐。1999年にデビューしてから約26年半の間、5人で活動してきました。

“国民的アイドル”と呼ばれるようになった嵐が、これまでに開催してきた数々のコンサートを中心に、グループの歴史を振り返ります。今回は第1回として、1999年のデビューから、10周年を迎えた2009年までをひもときます。

■1999年にCDデビュー デビューイベントには約8万人

1999年9月、アメリカ・ハワイのホノルル沖で、揺れる船に乗りながらデビュー会見をした大野智さん（当時18歳）、櫻井翔さん（当時17歳）、相葉雅紀さん（当時16歳）、二宮和也さん（当時16歳）、松本潤さん（当時16歳）の5人。会見で相葉さんは、“嵐”というグループ名について「日本では“あいうえお”、外国では“ABCDE”。とにかく1番、とにかく頂上に立ちたいということで“嵐”になりました」と明かしていました。

そして1999年11月3日に、ポニーキャニオンから楽曲『A・RA・SHI』でCDデビュー。ワールドカップバレーボールのイメージキャラクターに就任しました。また、国立代々木競技場敷地内の特設テントで開催されたデビューイベント『"嵐"大集会』には、約8万人が来場したということです。

当時、松本さんは「僕らのデビューの日にこんなことになっちゃってすごく幸せですね」とコメント。これからの嵐について聞かれた二宮さんは「先輩を目指すっていうよりは、自分で道を切り開けば“5通りの道”ができるわけですから、その個性で行けたらいいなとは思ってますけどね」と思いを明かしていました。

■立て続けにコンサートを開催

デビューから約5か月後となる2000年4月、初の単独コンサートとなる『嵐 FIRST CONCERT 2000』を開催。会場は大阪城ホールと横浜アリーナでした。

横浜アリーナでの公演前に行われた囲み取材では、気合を入れるために5人で円陣を組む場面も。コンサートではアクロバットを交えたダンスや、客席上空を飛ぶフライングなどで観客を楽しませました。

その約4か月後にも『嵐"台風ジェネレーション"SUMMER CONCERT 2000』と題し、立て続けにコンサートを開催。名古屋レインボーホール（現：日本ガイシホール）、福岡サンパレス、大阪城ホール、横浜アリーナと、ファーストコンサートから会場を2か所増やして行われました。

2001年3月に開催されたコンサート『嵐 SPRING CONCERT 2001"嵐が春の嵐を呼ぶコンサート"』は、嵐にとって初の全国ツアー。嵐の曲だけでなく、SMAPや近藤真彦さんの楽曲を歌ったり、二宮さんによるピアノの弾き語りや、相葉さんのサックス演奏など、様々な演出で曲を披露しました。

櫻井さんは「すごくたくさんの人に来ていただいたんですけども、それでも来られなかった方がいるということで、もっといろんな場所に次のコンサートのときは行きたいと思うので、ぜひみなさん来てください」とコメントしていました。

■ドラマや舞台、冠番組など活躍を広げる2001〜2002年

2001年10月からは初の単独レギュラー番組『真夜中の嵐』がスタートしたり、メンバーそれぞれがドラマや舞台といった個人仕事が増えたりと、着々と活躍の場を広げていきます。

2002年1月には、櫻井さんがドラマ『木更津キャッツアイ』に、4月には松本さんがドラマ『ごくせん』に出演。10月には、嵐5人が主演する映画『ピカ☆ンチ LIFE IS HARDだけどHAPPY』が公開されました。そんな多忙な中でも、8月と12月にコンサートを行い、ファンとの時間を大事にしてきました。

■通称“サクラップ”の導入 音楽性に“幅”

2003年も精力的に個人活動が続き、3月に二宮さん主演映画『青の炎』が公開。さらに、4月には松本さん出演ドラマ『きみはペット』、7月に二宮さん主演ドラマ『Stand Up!!』、10月に相葉さん出演ドラマ『ヤンキー母校に帰る』が放送。

個人の名前が世間に広がる中、アルバム『How's it going?』をひっさげたコンサートツアー『How's it going? SUMMER CONCERT 2003』を開催。この頃の楽曲から、櫻井さんによるラップ詩がたびたび取り入れられ、のちにファンの間で“サクラップ”と呼ばれるほど人気を得ていきます。

このコンサートで披露された『Lucky Man』という楽曲は特に、櫻井さんによるラップパートでのコール＆レスポンスや、ノリやすいリズムによって会場が一気に盛り上がる曲として、この先も嵐のコンサートで定番曲となっていきます。

当時、櫻井さんはコンサートについて「お客さんと今回作り上げる感じのコンサートだったんで、お客さんの協力も得て、すごく盛り上がった、充実したツアーになったと思います」と心境を語っていました。

■ドラマに映画 藤井フミヤさんからの楽曲提供も

デビュー5周年となる2004年も、前年から引き続きコンサートを開催、さらにメンバーそれぞれが個人としてドラマや舞台などで、活躍の場を増やしていった嵐。

2004年3月に、嵐の主演映画『ピカ★★ンチ（ピカンチダブル）〜LIFE IS HARD だから HAPPY〜』が公開されました。さらに4月には、相葉さんが出演するバラエティー番組『天才！志村どうぶつ園』がスタート。7月には、二宮さん出演のドラマ『南くんの恋人』が放送。主題歌となった『瞳の中のGalaxy』は、藤井フミヤさんが作詞・作曲を手がけています。

■ツアーと並行して『24時間テレビ』に出演

そして7月27日から8月31日にかけて、コンサートツアー『2004 嵐! いざッ、Now Tour!!』を開催。レコード会社のHPによると、全国のホールやアリーナ10か所を巡り、全27公演で約30万人を動員したそうです。

そんなツアー期間に、メンバー5人は『24時間テレビ27 愛は地球を救う』にも、メインパーソナリティーとして出演。絵を描くことが得意な大野さんは、チャリTシャツのデザインを担当しました。Tシャツの胸元に、“可能性”と書かれたバーベルを上げる子供のイラストが施されました。

■松本潤さん考案『ムービングステージ』

2005年は、7月からアルバム『One』をひっさげたコンサート『嵐 LIVE 2005 One SUMMER TOUR』を開催。このコンサートでは、松本さんが考案した『ムービングステージ』が登場します。

可動式の透明なステージが、観客席の上を移動する演出です。近年では、様々なアーティストのコンサートでも使われるようになっています。

■『ムービングステージ』誕生裏話

代々木競技場第一体育館で行われたコンサートのあと、囲み取材に応じた5人。当時はまだ、この可動式ステージに名称がついていなかったため、記者から正式名称を聞かれると、櫻井さんが「やっぱり“ムービングステージ”的なところがいいですね」と答えていました。

また松本さんは「“代々木（競技場第一体育館での公演）ならでは”なことって何かできないかなということを話していて（中略）、“ステージ1個で、そのステージを動かそう”っていう無理難題を言いまして、それにNOと言わないでいてくれたスタッフの人たちのおかげで、このステージができました」と誕生の裏話を明かしていました。

『ムービングステージ』に立つことについて相葉さんは「気持ちは恥ずかしいですよ、下を見たときに目が合うとね、ちょっと恥ずかしい…」と話すと、二宮さんも「今までになかったからね、こういう“上下”っていうのが。（自分の）足とお客さんが一緒に見えるっていうのは不思議な“絵”（景色）ですね」と心境を語っていました。

■嵐として初の海外公演を行った2006年

7月からは、全国10か所の会場で、5人によるコンサート『嵐 SUMMER TOUR 2006“ARASHIC ARACHIC ARASICK Cool&Soul”』を開催。そして、デビュー7年目となるこの年に、台湾と韓国で、嵐として初の海外公演も開催されました。

海外公演では、歌詞を現地の言語に変えたデビュー曲『A・RA・SHI』を披露したほか、メンバーそれぞれが、現地の言葉で観客にあいさつし、ファンとの距離を縮めていました。また、前年に誕生した『ムービングステージ』も、海外公演に持ち込み、演出に使われていました。

メンバー個人としては10月に、当時24歳だった櫻井さんが、報道番組『NEWS ZERO』の月曜キャスターに抜てき。さらに『NEWS ZERO』のあとには、5人が出演するバラエティー番組『嵐の宿題くん』が放送スタート。12月には二宮さんが出演し、米・アカデミー賞で4部門にノミネートした映画『硫黄島からの手紙』が公開されました。

■デビュー8年目で初ドーム公演 凱旋（がいせん）コンサート

海外公演を終えた嵐は、2007年1月に凱旋記念公演として『ARASHI AROUND ASIA』を、横浜アリーナと大阪城ホールで開催。同時期に松本さんが出演するドラマ『花より男子2（リターンズ）』もスタートします。その主題歌『Love so sweet』は、嵐が大ブレイクするきっかけのひとつにもなりました。

そして4月、『凱旋記念最終公演 ARASHI AROUND ASIA+ in DOME』として、京セラドーム大阪と東京ドームでもコンサートを行いました。これがデビュー8年目となる嵐にとって、初の単独ドーム公演となりました。

ドームコンサート前の取材では、リハーサルを終えた大野さんが「やっぱり…広いなぁって」と率直な感想を明かす場面も。演出では会場真ん中に伸びる花道や『ムービングステージ』に加えて、気球のようなセットに乗ってドーム上空を移動する大がかりな仕掛けで、アリーナ席でもスタンド席でも楽しめるコンサートとなっていました。

■今もなお愛される定番曲

またメンバーたちは、人気ドラマや映画へ出演し続け、松本さんが出演する映画『僕は妹に恋をする』が1月に公開し、さらに4月にドラマ『バンビ〜ノ！』に出演していました。

そして7月には、二宮さんと櫻井さんが出演するドラマ『山田太郎ものがたり』がスタートします。主題歌となった『Happiness』は、明るい曲調で、嵐のコンサートで披露される定番曲に。また、高校野球の応援歌として取り入れる学校も多く、様々な場面で愛される楽曲となりました。

■新たな仰天演出『MJウォーク』

7月から10月にかけてコンサート『ARASHI SUMMER TOUR 2007 Time -コトバノチカラ-』を開催し、ドーム公演を含む14か所でコンサートを行った嵐。松本さんのソロ曲『Yabai-Yabai-Yabai』では、ワイヤで逆さづりになった状態で、天井のレールを歩くという仰天演出が披露されました。

囲み取材で松本さんは、この演出名について「いろんな名前が挙がったんですけど、最終的に落ち着いたのは“MJ（松本・潤）ウォーク”でした」と、『ムービングステージ』に続く、新たな演出方法を明かし、相葉さんは「（他の人は）使えないでしょうね、“MJ”じゃないと使えないです。だからマイケル･ジャクソンぐらいじゃないですか？ 使えても」と笑いを取っていました。

■大野さんが個展を開催

デビュー9年目となる2008年2月。独学で創作してきたという大野智さんのアート作品をまとめた、初の作品集『FREESTYLE』が出版されました。東京・表参道ヒルズにて個展も開催。開催期間は9日間で、初日には入場券を求めるファン約1600人の行列ができたということです。

当時、出版記念イベントでは、作品作りに没頭し、一時はイラストレーターを夢見て“芸能界引退”を考えたこともあったと明かしていました。

■初の5大ドームツアーと両立して冠番組がスタート

5月からは、初の5大ドームツアー『ARASHI Marks 2008 Dream-A-live』が開幕。ワイヤにつられた5人が客席上空をフライングしたり、メンバーたちがユニコーンや大きな花などがデザインされた5台のフロート（移動車のようなもの）に乗って外周するなど、派手な演出で観客を沸かせていました。

また、同年はテレビ出演がグッと増え、4月からメンバー5人で出演する冠バラエティー番組『ひみつの嵐ちゃん！』や『VS嵐』がスタート。6月には、松本潤さんが出演する映画『花より男子ファイナル』が公開され、主題歌となった『One Love』は、結婚式の定番ソングのひとつにもなりました。

7月からは大野さんが、生田斗真さんとW主演したドラマ『魔王』がスタート。大野さんにとって初の連続ドラマ主演となりました。さらに8月からは5人で、4年ぶり2回目となる『24時間テレビ31 愛は地球を救う』のメインパーソナリティーを務めました。

■嵐にとって初の“国立公演”

多忙なスケジュールの中、9月からは嵐として2度目となるアジアツアーが始まります。東京・台北・ソウル・上海の4か所で開催されました。特に東京公演は、嵐として初となる国立霞ヶ丘競技場（現：MUFGスタジアム）を会場にしたコンサートで、当時、この会場で単独公演をした国内アーティストとしては、SMAPとDREAMS COME TRUEに続き、史上3組目となりました。レコード会社のHPによると、約7万人の観客が駆けつけたということです。

コンサートでは、大量の風船が上空に放たれたり、花火が打ち上がったり、大量の水が噴水のように上がったりするなど、屋外ならではの演出で観客を盛り上げました。

■デビュー10周年 初の紅白歌合戦出場

10周年となる2009年は、『ARASHI Anniversary Tour 5×10』と題したコンサートを開催。会場は、前年に続く国立霞ヶ丘競技場を皮切りに、5大ドームも回る大規模ツアーとなりました。当時の国立競技場で、3日間連続公演が行われるのは、これが史上初だったということです。

ツアー初日の公演では、大野さんが感極まって泣きそうになる場面も。5人からファンへの感謝をつづった楽曲『5×10』を歌唱したあと、メンバーが順番に挨拶をする際に、大野さんは「10年ですね…、不思議な気持ちで立っています。10年前はまさか自分が10年後ここに立っているなんて想像もしていなかったし…あっという間の…10年でした…。泣かないよ…！！」と声を震わせながらコメント。

さらに「本当に僕らは幸せです。これからもずっと見守ってください、きょうは本当にありがとうございました」と話しきると、次に挨拶をする相葉さんとハグする場面もありました。

そしてこの年、嵐として初めて紅白歌合戦への出場が決まりました。

続く第2回では、2010年〜2014年の活動を振り返ります。