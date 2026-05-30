双子の母・ヘラヘラ三銃士ありしゃん、美ボディ際立つ水着姿に反響「抜群のスタイルですね」「デコルテライン美しい」
【モデルプレス＝2026/05/30】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のありしゃんが5月30日、自身のInstagramスを更新。水着姿を公開し反響を呼んでいる。
【写真】双子出産33歳YouTuber「抜群のスタイル」美ボディ際立つビキニ姿
ありしゃんは「私の大好きな夏が来た。夏始まる前からずっと行きたくて予約してたヴィラで夏始めてきました」とつづり、プールでの写真を複数枚投稿。黄色に白いハイビスカスの柄が入ったビキニ姿を披露している。ビキニからは引き締まったウエストや綺麗なデコルテラインが覗いている。
この投稿に「デコルテライン美しい」「抜群のスタイルですね」「ビキニ似合います」「夏を先取りですね」「目の保養です」「ウエスト綺麗」など反響が寄せられている。
ありしゃんは、2024年12月に一般男性との結婚と双子の妊娠を発表。2025年6月4日に帝王切開で男女の双子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産33歳YouTuber「抜群のスタイル」美ボディ際立つビキニ姿
◆ありしゃん、美ボディ際立つ水着ショット
ありしゃんは「私の大好きな夏が来た。夏始まる前からずっと行きたくて予約してたヴィラで夏始めてきました」とつづり、プールでの写真を複数枚投稿。黄色に白いハイビスカスの柄が入ったビキニ姿を披露している。ビキニからは引き締まったウエストや綺麗なデコルテラインが覗いている。
◆ありしゃんの投稿に反響
この投稿に「デコルテライン美しい」「抜群のスタイルですね」「ビキニ似合います」「夏を先取りですね」「目の保養です」「ウエスト綺麗」など反響が寄せられている。
ありしゃんは、2024年12月に一般男性との結婚と双子の妊娠を発表。2025年6月4日に帝王切開で男女の双子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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