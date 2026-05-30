松井珠理奈「久しぶりのお家モーニング」ワンプレート朝食披露「お店の料理みたい」「食器までこだわってて素敵」
【モデルプレス＝2026/05/30】元SKE48の松井珠理奈が5月30日、自身のInstagramを更新。手作りの朝食を公開し反響を呼んでいる。
【写真】新婚の29歳元SKE「食器までこだわってて素敵」芋ようかんのバター焼き＆ザワークラウトのワンプレート朝食
松井は「久しぶりのお家モーニング」とつづり、ワンプレートの朝食の写真を投稿。芋ようかんのバター焼き、目玉焼きとキャベツのザワークラウトを披露している。器に綺麗に盛り付けた松井は、「ザワークラウトはカレーの付け合わせとかに出てくる発酵食品。おじいちゃんとおばあちゃんの地元新潟のザワークラウトが売ってたので買ってみました」と健康を意識したヘルシーな手作り朝食を公開している。
この投稿に「オシャレですね」「ザワークラウト買ってみます」「お店のモーニングみたい」「食器までこだわってて素敵」「私も丁寧な暮らしを頑張ります」「料理上手ですね」など反響が寄せられている。
松井は2026年1月7日に、名古屋発の男性エンターテイメント集団・BOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規と結婚会見を行った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】新婚の29歳元SKE「食器までこだわってて素敵」芋ようかんのバター焼き＆ザワークラウトのワンプレート朝食
◆松井珠理奈、おうちモーニング
松井は「久しぶりのお家モーニング」とつづり、ワンプレートの朝食の写真を投稿。芋ようかんのバター焼き、目玉焼きとキャベツのザワークラウトを披露している。器に綺麗に盛り付けた松井は、「ザワークラウトはカレーの付け合わせとかに出てくる発酵食品。おじいちゃんとおばあちゃんの地元新潟のザワークラウトが売ってたので買ってみました」と健康を意識したヘルシーな手作り朝食を公開している。
◆松井珠理奈の投稿に反響
この投稿に「オシャレですね」「ザワークラウト買ってみます」「お店のモーニングみたい」「食器までこだわってて素敵」「私も丁寧な暮らしを頑張ります」「料理上手ですね」など反響が寄せられている。
松井は2026年1月7日に、名古屋発の男性エンターテイメント集団・BOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規と結婚会見を行った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】