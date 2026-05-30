安藤優子、大豆づくしの手作り料理「どれも美味しそう」「アレンジが凄い」
【モデルプレス＝2026/05/30】キャスターの安藤優子が5月28日、自身のInstagramを更新。豪華な手料理を公開し、話題となっている。
【写真】60代ベテランキャスター「アレンジが凄い」大豆づくしの手作り料理
安藤は「みなさん！おはようございます！」とつづり、手料理の写真など複数枚を投稿。厚揚げ胡麻ドレッシングにスナップえんどうのサラダ、板湯葉のお刺身など大豆づくしな料理を披露している。彩りよく盛られた料理たちをテーブルいっぱいに並べている。
また、料理のアレンジなどについてコメントした安藤は、「板湯葉のお刺身。湯葉好きなので買い物で出会ったら必ず買います」と嬉しそうに語っている。
この投稿に「どれも美味しそう」「湯葉良いですよね」「アレンジが凄い」「大豆祭りですね」「料理上手ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】60代ベテランキャスター「アレンジが凄い」大豆づくしの手作り料理
◆安藤優子、大豆づくしの手料理
安藤は「みなさん！おはようございます！」とつづり、手料理の写真など複数枚を投稿。厚揚げ胡麻ドレッシングにスナップえんどうのサラダ、板湯葉のお刺身など大豆づくしな料理を披露している。彩りよく盛られた料理たちをテーブルいっぱいに並べている。
また、料理のアレンジなどについてコメントした安藤は、「板湯葉のお刺身。湯葉好きなので買い物で出会ったら必ず買います」と嬉しそうに語っている。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿に「どれも美味しそう」「湯葉良いですよね」「アレンジが凄い」「大豆祭りですね」「料理上手ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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