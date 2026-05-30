今月23日に撮影された、太陽のまわりに現れた大きな輪＝ハロの様子が投稿されました。



映像は午前10時ごろ、秋田市外旭川で撮影されました。



投稿のタイトルは「くっきりハロ」。



太陽のまわりにくっきりと光の輪ができているのがわかります。



撮影者は、「泉外旭川駅のサイクリングロードを散歩中、気温も上がり見上げるとくっきりハロが見られました。あすは天気が崩れるとのことで、散歩を楽しむ人も多数見られました」とコメントしています。

こちらも23日の午前10時ごろ、横手市の雄物川小学校で撮影された写真です。



投稿のタイトルは「太陽の傘？」です。



上空には薄い雲がかかっていて、太陽のまわりにきれいな光の輪が確認できます。



撮影者は「初めて見ました」とコメントしています。



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日本気象協会によりますと、ハロ＝日暈（ひがさ）は、上層の薄い雲(巻層雲)が現れたときに現れます。



太陽の光が雲の中に含まれる氷の粒に当たり、屈折することにより発生します。



低気圧や前線が接近してくると上空から湿った空気が流れ込み、薄い雲が広がりやすくなるため、ハロが現れるときは「天気が下り坂のサイン」ともいわれているそうです。



県内では23日の夜に日本海に低気圧が発生し、翌24日には雨が降りました。



西から低気圧前面の上層雲が近づいてきたため、ハロが見られたということです。



なお、撮影の際は太陽を直接見ないよう注意が必要です。