タレントのクリス松村（年齢非公開）が、30日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）にゲスト出演し、「あの顔であの運動神経、魅力的」というお気に入りのアナウンサーを明かした。

クリスの出演は1年ぶり。前回、「恋愛とかじゃなくて、息子のように可愛い」と絶賛していたのがTBSの高柳光希アナウンサー（27）。アナウンサーとしてだけでなく、「最強スポーツ男子頂上決戦」に局アナとして初めて参加するなど、運動神経の良さでも定評がある。

パーソナリティーのフリーアナウンサーで女優の田中みな実が「あの後、大活躍で」と言うと、クリスも「あんなに凄いとは思わなかったから。運動神経。出演しているだけじゃないからね。もの凄い上位だからね、いつも」と語った。

さらに「私、実はそれを知らなくて、私は顔だけで、なんか可愛いから、と思っていたら、こんなに凄いんだと思って。あの顔であの運動神経、魅力的だね」と絶賛。

田中が「肝心のアナウンサーとしての素質は？」と聞くと「最高。アナウンサーとしても素晴らしいです。きちっと滑舌もしっかりしてるし。下手に伸ばさないし、アナウンサーらしい、とても感じがいい。TBSって感じ。TBSが進化して高柳君になったっていうのが答えかもしれない」と称賛の声は止まず。「1年たって、いまだに高柳君ブームが続いているんですね」と感心すると「もうねヤバいですよ。もう大谷翔平さんかどっちかですね」と、クリスが大ファンのドジャース・大谷と並んで大ファンだと語っていた。

その後、高柳アナが番組にサプライズ登場。クリスは「高柳君が来ちゃった！どうしよう！」と興奮していた。また、田中が「ネットで見ると、いい身体みたいな感じで、でもスーツをお召しになっていると、全然わからないね」と言うと、「まさにそれを志してやっていまして、スーツを着てわからないのが一番エロいかなと思って」と答え、クリスを喜ばせていた。