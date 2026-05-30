「最近、グラビアがますます好きなんです。お仕事について、具体的な目標を考えることはないんですけど、今年はグラビアをたくさんやりたいし、ひとつひとつの撮影に真摯に取り組みたいと思っていて。まあ、どう頑張るのかっていうのは、全然わからないんですけど（笑）」

いたずらっコのような表情で、そう語る沢口愛華。 “令和のグラビアクイーン” と呼ばれて久しいが、グラビアへの熱意は冷めることはなく、むしろ高まっている。そんな彼女がグラビア同様に力を入れているのが、カーレースのリポーター業だ。全国のサーキットに足繁く通うようになってから、およそ2年。

「選手に話を聞くことにはいまでも全然慣れないですし、めちゃくちゃ緊張します。少しずつ私のことを覚えてもらえているのかなとは思うんですけど、選手の専門的な言葉を受けて質問を続けるっていうのは、変わらず難しいです。だからこそ、やりがいを感じますし、好きなことが明確になってきたいまは、お仕事が本当に楽しくて。我ながら充実しているなって思います」

さわぐちあいか

23歳 2003年2月24日生まれ 愛知県出身 T155 「ミスマガジン2018」でグランプリを受賞。以降、グラビアアイドルとして各誌を席巻。現在は、グラビアに加え、スーパーフォーミュラ公式アプリ「SFgo」アンバサダーなど、タレントとして活動中。そのほか最新情報は、公式X（@sawa_aika827）、公式Instagram（@sawaguchi_aika_official）にて

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写真・前 康輔

スタイリスト・八杉直美

ヘアメイク・田村直子（GiGGLE）