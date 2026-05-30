台風6号が北上中です。沖縄や奄美に接近したあと、西日本や東日本にも近づきそうです。来週は広い範囲で大荒れとなる見込みで、早めに台風への備えが必要です。

台風6号がフィリピンの東にあって、発達しながら北上中です。1日から2日頃にかけては、風速25メートル以上の暴風域を伴って強い勢力で沖縄・奄美に接近するでしょう。

その後は進路を東寄りに変え、暴風域を伴ったまま西日本に近づき、3日頃には東日本にも近づきそうです。沖縄では、31日から風が強まる見込みです。

1日は50メートルの最大瞬間風速が予想され、2日頃にかけて、電柱が倒れたり、建物の一部が広範囲に飛散するおそれのある猛烈な風が吹きそうです。

海上は猛烈なしけとなり、警報級の高潮となるおそれがあります。また、2日夕方までの24時間に300ミリの雨が降る見込みです。暴風や高波、土砂災害、低地の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。奄美でも、暴風やうねりを伴う高波に警戒して下さい。

2日から3日ごろは、九州から東北も雨が降り、警報級の大雨や暴風となる所がありそうです。

今後も最新の台風情報を確認し、早めに台風への備えをして下さい。