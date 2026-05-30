「“自分って何者なんだろう?”と思うことが結構あって」――杉野遥亮が自分と向き合うための“秘密の場所”とは「家の近くで見つけて…」

「“自分って何者なんだろう?”と思うことが結構あって」――杉野遥亮が自分と向き合うための“秘密の場所”とは「家の近くで見つけて…」