猫が『飼い主の枕』を使って寝たがる理由3つ

猫が枕を好む背景には、単なる気まぐれだけではない理由があります。安心感や温度、においなど、猫の本能に関わるポイントを見ていきましょう。

1.飼い主のにおいで安心できる

猫は嗅覚が発達している動物で、安心できる相手のにおいを好む傾向があります。特に枕には、頭や髪から出るにおいが残りやすいため、飼い主の存在を強く感じやすい場所なのです。

飼い主の外出が多かった日や生活環境に変化があったときほど、不安を落ち着かせようとして、枕に寄り添って眠るようになる猫もいます。

「気づいたら顔の横にいた」という場合は、それだけ信頼できる場所として認識されているとも考えられるでしょう。人間側は寝返りを打てず首を痛めがちですが、猫にとっては満足度が高いようです。

自由気ままな生き物に見えて、こういうところだけ妙に甘え上手なのですね。

2.高さや柔らかさがちょうど良いから

猫は周囲を見渡せる少し高い場所を好む習性があります。枕はベッドの中でもわずかに高さがあり、さらに柔らかいため、猫にとって居心地の良い寝床になりやすいのです。

また、人が使っていることで適度に温まっている場合もあり、寒い時期には特に人気が高まることがあります。ふかふかした素材や沈み込みすぎない感触を好む猫も多く、自分用ベッドより飼い主の枕を選ぶことも珍しくありません。

せっかく奮発して猫ベッドを買ったのに、最終的に人間の枕へ着地する現象はよくある敗北のひとつです。

3.飼い主の近くで眠りたいから

猫は単独行動を好む動物とされていますが、信頼している相手のそばで休もうとすることがあります。特に眠る時間は無防備になるため、近くにいるということは、安心感の表れだと考えられるでしょう。

枕は飼い主の顔に最も近い場所です。そのため、「近くにいたい」という気持ちから自然と選んでいる可能性があります。

ただし、すべての猫が愛情表現として枕を使うわけではありません。単純に寝心地を優先しているケースもあるため、行動全体を見ながら判断することが大切です。

枕で寝るときに見られる猫の心理

枕で眠る行動には、猫なりの心理状態が反映されていることがあります。愛猫の様子を観察することで、安心度や気分の変化が見えてくる場合もあるでしょう。

例えば、前足を伸ばして完全に脱力している場合は、相当リラックスしている状態。逆に、周囲を気にしながら浅く眠っている場合は、警戒心や安心したい気持ちが強く出ているのかもしれません。

また飼い主の頭に体を押しつけるように寝る猫もいますが、体温を感じたい、あるいは自分のにおいをつけて落ち着こうとしている可能性があります。

一方で、急に枕へ来なくなった場合でも、必ずしも関係性が悪化したとは限りません。気温や寝床の好み、年齢による変化など、理由はさまざまですので悲観しなくても大丈夫ですよ。

猫が枕で寝るときの上手な対処法

猫が枕を使いたがる場合は、無理に追い払うよりも「お互いが快適に過ごせる方法」を考えることが大切です。衛生面や睡眠環境にも配慮しながら対応していきましょう。

例えば、猫専用のクッションや小さめの枕を用意し、飼い主のにおいがついたタオルを置いてみる方法があります。気に入れば自然とそちらへ移動してくれるかもしれません。

また、抜け毛や皮脂汚れが気になる場合は、枕カバーをこまめに洗濯すると清潔を保ちやすくなります。アレルギー体質の人は特に注意が必要です。

猫が来たからと言って無理に退かそうとすると、ストレスを与えてしまい、かえって夜間に落ち着かなくなる場合もあります。安全面に問題がない範囲で、ほどよい距離感を探していくと良いでしょう。

まとめ

猫が飼い主の枕で寝たがる背景には、安心感やにおいへの信頼、寝心地の良さなど、さまざまな理由があると考えられています。

ときには「狭い…」と感じることもありますが、それだけ猫から安心できる存在として認識されている証でしょう。愛猫の気持ちを理解しながら、お互いが快適に眠れる環境を整えていくことが大切です。