アイドルグループ「#よーよーよー」の杉井みぃが30日、自身のX(旧ツイッター)を更新。キュートすぎる姿を披露し、反響を呼んでいる。



【写真】手は後ろ ということは自然と前へ ドッキドキしちゃうポーズに

「おはちゃお♡」の文字とともに、杉井は頭の後ろに手を組んだポーズの写真を公開。ミニ丈カーディガンを合わせたアースカラーのコーデで、首元にはネックレスがきらり。大人っぽい雰囲気も感じさせる。ただ、手を後ろに回したことで姿勢は自然と前傾に。胸を突き出すような体勢のショットになっている。



23日にはインスタグラムに、吸い込まれそうな瞳で「おはよ♡」とだけつづった杉井。白にドット柄のトップスで後ろで手に組んだ写真をアップしている。しかも、透け感のある白地。これには、ファンも「たまらない」「スケスケ」「素敵」と興奮が収まらなかった。



愛知県出身の杉井はプロ野球・中日ドラゴンズのファンとしても知られ、25日にはドアラのカチューシャを着けたスタンドでの観戦姿も披露。「野球観戦が趣味」と記している。



（よろず～ニュース編集部）