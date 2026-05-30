グラビアアイドル・世良ののかが29日、自身のインスタグラムを更新。タンクトップ姿の写真を投稿し、反響を呼んでいる。



【写真】ゆったり袖口からインナー 盛り上がっちゃうのはメートル級の証し

ゆったりした袖口の白ベースのノースリーブのショットをアップした世良。「友達がタイのお土産でくれた服オシャレで可愛いのに私が着たらバスケ部なんだけど」と記し、アップされたのも笑顔とはほど遠いショットだった。



「友達はめっちゃ可愛く着こなせてたのに、、」と確かにバスケットボール選手のような仕上がりで、思ったような雰囲気にはならなかった様子。「ルール分からないけどホームラン目指します」と競技が混在したフレーズで結んだ。



ファンからは「めっちゃバスケ部！」「頑張ってホームラン王目指して」といったコメントのほか、インナーのぞくキュートな姿に「似合っててちょー可愛い」の反応も。また、人気漫画「SLAM DUNK」の安西先生の言葉を想起させる「諦めたらそこで試合終了だよ」といった声も寄せられていた。



世良は1999年、富山県生まれの神奈川県出身。メートル級の破壊力を備える“ののカップ”の持ち主で、2021年に「ミスiD2021」の「ネクストグラビアクイーン賞」を受賞。高校の1学年先輩にグラビアで活躍する一方、女優としても活躍している高崎かなみがいる。



（よろず～ニュース編集部）