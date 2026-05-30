◆東京六大学野球春季リーグ戦第８週第１日▽慶大８―１早大（３０日・神宮）

慶大が早大に先勝し、２０２３年秋以来５季ぶり４１度目のリーグ優勝にあと１勝とした。

先発したプロ注目左腕・渡辺和大（４年＝高松商業）が７回３安打８奪三振１失点と好投。初回に先頭の霜結太（２年＝マクレーン）に左越え先頭打者弾を浴びるも、その後は威力のある直球に、スライダーとツーシームを織り交ぜ２回以降０を並べた。

７回には先頭の５番・徳丸快晴（２年＝大阪桐蔭）に右中間二塁打を許しピンチを背負うも、「チームのためにもここは絶対に１点もやれない」と気持ちのこもった１球で８個目の三振を奪うと、力強く拳を握り空にほえた。打線は１点を追う２回に５連打を含む７安打で６点を奪い逆転。８回にも２点を追加し、計１３安打８得点と、渡辺の好投に応えた。

これで今季６勝目を挙げた左腕。エースとして進化した投球を支えているのは、投球技術の向上に伴う精神面の安定だ。直球の制球力の向上に加え、オフに習得したツーシームをカウントを整える球として使い、ストライク先行の投球を実現。勝負どころでも「自分なら絶対ここに決められる」と自信を持って投げ込めている。この日も気迫の投球で勝利を呼び込んだエースに堀井哲也監督（６４）は「体力、そして制球力が上がった。そこが自信になってのメンタル面の安定。ここが（渡辺和の）今年１番成長したところ」と称えた。

チームはリーグＶをかけ、３１日の２回戦に臨む。大一番へ渡辺和は「この１勝が１番長い。次の１勝明日で決めきるという気持ちで勝ちたい」と意気込んだ。