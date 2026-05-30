ロックバンド「ゴダイゴ」が30日、東京・渋谷のLINE CUBE SHIBUYAでデビュー50周年を記念したコンサートを開催した。11月21日に46年ぶりとなるネパール公演を行うことが決まっており、ボーカルのタケカワユキヒデ（73）は「僕らは現地の“レジェンド”らしいので、また当時の方に再会できたらサイコーだよね」と話した。

アンコール前最後に披露したのは代表曲「銀河鉄道999」。70代を越えるタケカワがステージ上を走り回り、メンバーたちのそばに駆け寄った。そんな光景にファンたちも総立ちになった。ヒット曲「ガンダーラ」が主題歌のドラマ「西遊記」（日本テレビ）で主演した堺正章（79）も客席から手を振っていた。

1980年に行われた“伝説”と名高いネパールの首都カトマンズで行われたコンサートを今年、再び実施。同市の人口の3分の1と言われる6万人が集結したライブで、当時同国にはコンサートという考え方がない時代。座席の座り方も分からない観客たちが殺到し、ステージ裏まで人が埋め尽くされた。

ビートルズをはじめ洋楽に影響されたメンバーたちが、英語の歌詞を多用しそこにオリエンタルな旋律を交えた曲が現地でも受け入れられた。タケカワは「僕らにとっても最初の海外公演だった。今回はどのくらい盛り上がるのか楽しみだね」と話した。

国交樹立70周年を記念したライブ。ギターの吉澤洋治（69）は当時、加入前のため参加していなかったが祖父が外交官として初代ネパール大使だったことを明かし報道陣は驚きに包まれた。「この縁を大事にしたい」と力を込めた。

ライブでは「モンキー・マジック」など17曲を披露。キーボードのミッキー吉野（74）は、31日に活動終了する「嵐」になぞらえて「嵐の中によくぞ来ていただいた」とジョークを飛ばしつつも、70代とは思えない全力投球のパフォーマンスで約2000人を沸かせた。（吉澤 塁）