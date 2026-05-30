暑くなってきたからと扇風機を出したら、犬たちが…。まさかの『原型を保てなくなってしまう光景』が可愛すぎると話題になっているのです。

まるでアニメキャラクターのような、微笑ましいその光景は記事執筆時点で74万回を超えて表示されており、3.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：暑くなってきたので、扇風機を出したら→犬が興味津々でやってきて…まさかの『原型がない光景』】

扇風機を出したら、興味津々でやってきた犬

Xアカウント『@9Z8lquSv8B3FMpN』に投稿されたのは、『扇風機』を出すと起こる可愛いハプニング。

この日、飼い主さんは少し暑くなってきたからと扇風機を出すことにされたのだそう。そこに、興味津々でやってきたのは…マルチーズ「ハル」くん。

まさかの『原型を保てなくなる光景』が話題

扇風機から出てくる風が心地よかったのか、目の前を陣取って涼み始めたのだといいます。

すると、ハルくんのふわふわのお顔が扇風機の風に煽られて…。

原型を保てずに、頭の毛が欠けてしまったかのようなお姿に…。

風が当たる場所によって四角くなったり、尖ったり…まさに変幻自在のフォルムを披露してくれたというハルくん。

ふわふわな毛並みがゆえの扇風機との攻防は、飼い主さんのみならず多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「何が起きてるの！？と思ったら、扇風機ですか！」「お月様みたいになってる」「お顔食べられちゃってますね」「無造作ヘアが本当に可愛いｗ」「扇風機か！可愛すぎます」「こんなに原型崩れてもおめめは可愛い」などのコメントが寄せられています。

仲良し家族の個性溢れる日常が大人気

ハルくんには、トイプードル「ココ」ちゃんという奥様、そしてふたりの間に誕生した「ひまわり」ちゃんというとっても大切な家族の存在があります。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすそれぞれの個性あふれる日常は、マルチーズやトイプードル、マルプーの魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@9Z8lquSv8B3FMpN」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。