ずいぶんおとなしいな…愛犬の姿が見えず疑問に思う飼い主さん。するとお風呂場からこっそり…！？爆笑間違いなしの話題の投稿は、52万回再生を突破。「可愛すぎて怒れない」「子どもと同じ(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『やけに犬がおとなしいな』と思っていたら、こっそりとお風呂場から出てきて…バレバレすぎる光景】

お風呂場からきたわんこが咥えていたものは…？

TikTokアカウント「kotechu.1」に投稿されたのは、柴犬「コテツ」くんの面白すぎるイタズラを捉えた一コマ。とある日、『やけにおとなしいな…』と愛犬の姿が見えないことに気が付いた飼い主さん。

すると、廊下の奥から口に何かを咥えたコテツくんの姿が…！よく見ると咥えているのはお風呂掃除のときに履くスリッパ。どうやらお風呂場からこっそりくすねてきた模様。

抜き足差し足で慎重に歩くコテツくんに、飼い主さんも笑いを堪えることなどできません…！

顔が見えない…！大きな戦利品♪

飼い主さんの笑い声に反応し顔を上げるコテツくんですが、大きなスリッパで完全に顔が隠れているのも面白ポイント。元々「何かを咥える」ことが好きだというコテツくん。

今までも靴下やぬいぐるみ、時にはお菓子の袋も咥えては得意げに見せるのだとか。今回は歩きづらいうえに、戦利品を見せようとすると顔が隠れる…と、お風呂場のスリッパという大物に若干苦戦している模様。

一生懸命見せようとしますが『顔見えてないじゃんｗｗ』という飼い主さんの言葉が的確すぎて、また笑いのツボを刺激します。

バレバレなイタズラも可愛い♡

試しにそばまで寄ってみると、視線を逸らし気まずそうなお顔を見せるコテツくん。イタズラをしたという自覚はあるので、ちょっぴり居心地が悪いのでしょう。あまりの堂々としたイタズラっぷりは、むしろ称賛に値するといっても過言ではありません…！

犬が自分のお気に入りを飼い主さんに見せるのは「スゴイでしょ！」と自慢したい意味があるようです。大好きなものを一番信頼している人に見せて、喜びを分かち合おうとしているのかもしれませんね。

コテツくんと一緒なら毎日が退屈知らず。可愛いイタズラは、多くの人を笑顔にさせたのでした♡

この投稿には「そろ～りそろ～り(笑)」「バレバレが可愛すぎる」「飼い主さんが喜ぶのが嬉しいんだね」など、多くのコメントが寄せられています。

コテツくんの『咥えてきたシリーズ』をもっと見てみたい方は、TikTokアカウント「kotechu.1」をチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「kotechu.1」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております