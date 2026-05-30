元楽天監督の今江敏晃さんが３０日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。ＰＬ学園時代の厳し過ぎる“掟”を振り返る一幕があった。

今回は「第１回ＰＬ学園ＯＢ会」。甲子園を春夏７度制覇。８２人のプロ野球選手を生んだ伝説の名門校・ＰＬ学園野球部ＯＢが集結。過酷な寮生活や野球部に存在した謎すぎるルールなどを明かした。

「僕の場合、たまたまなんですけど、１年生の秋から４番を打たせていただきまして、プロに入っても、たまたま監督もさせていただきまして、たまたま交流戦でＰＬ学園出身初の優勝をさせていただきました」と誇らしげに自己紹介した今江さん。

「ＰＬ学園って全体的に男女交際禁止なんですよ。特に下級生は女性すら見てはダメっていう。歯も出してはダメなんで、女性なんて、絶対、見ちゃダメなんですけど…」と明かすと「先輩方の時は体育コースだけの階があったんですけど、教室の配置が我々の時は一般生徒と一緒の階だったんです。授業の休み時間なんかは基本的に下を向いてることが多いんですけど、休み時間になると、全員が（廊下の女子生徒の方を）見出して。でも、会心に見ちゃダメなので、寝たふりで薄目で見なきゃいけないんです」と振り返っていた。