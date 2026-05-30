女優の広瀬すず（27）がパーソナリティーを務めるTOKYO FM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）の30日放送で、「涙がボロボロ出てくるほど面白い」と思ったお笑いライブを明かした。

映画「箱の中の羊」が公開された是枝裕和監督とダブル主演のお笑いコンビ「千鳥」の大悟がゲストとして出演。大悟は広瀬のファンで、バラエティー番組「テレビ千鳥」などで共演。広瀬は千鳥の単独ライブを見に行ったことがあるそうで「大悟道ってあるじゃないですか。あれは本当に息ができなくなって涙がボロボロ出てくるほど面白いんですよ」と明かした。

自身が脚本・演出・主演を務めるオリジナル芝居「大悟道」について、大悟は「ワシの下手な、下手なって言ったらおかしいかな。変な芝居をやってそれを客席からノブが突っ込むというやつ」と説明。

「本来ライブでやってるのは、下手くそが何芝居しとんねんっていうので笑いを取っていたが、僕、映画でこれやっちゃったから…そこちょっと笑えなくなってきた」と「箱の中の羊」で俳優として評価が急上昇していることに困惑もある様子だった。

広瀬は「私も大悟道のイメージだから…凄い面白いんですよ、大悟道」と力説していた。