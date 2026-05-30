25年の大相撲夏場所中に引退した元小結・北勝富士の大山親方（33）＝本名・中村大輝、八角部屋＝の引退相撲が30日、東京・両国国技館で行われた。

断髪式には鈴木宗男衆院議員、歌手の松山千春、元プロ野球選手の愛甲猛氏、お笑いタレントの玉袋筋太郎、元JRA調教師の小島太氏ら約300人が出席。師匠の八角理事長（元横綱・北勝海）の止めばさみで大銀杏（おおいちょう）を切り落とされ「ひとつの節目。終わったなという感じ」と感慨に浸った。断髪式の前には長男・中村春仁くん（はるひと、5）を連れて土俵に上がり、学生時代からの好敵手、幕内・御嶽海（出羽海部屋）との最後の1番では「久々に頭をつけた」とこん身の相撲で送り出した。

北勝富士は埼玉栄高で高校横綱、日体大では学生横綱など13冠。輝かしい実績を引っさげて2015年春場所で初土俵を踏んだ。真っ向勝負と頭から激しく当たる闘志あふれる突き押しを武器に活躍。大物キラーと呼ばれ2017年名古屋場所の鶴竜、同秋場所の日馬富士、同九州場所の稀勢の里、18年初場所の白鵬と、すべて違う横綱から4場所連続金星を挙げるなど7個の金星を獲得した。

断髪を終えると万雷の拍手のなか、支えてくれた師匠、恩師、家族、ファンらに感謝の思いを述べ「私は幸せな力士でした。これから大山としてこの恩を次の世代に返していきます。大相撲の発展のため、強さだけでなく、人として立派な力士を育てていくよう精進してまいります。北勝富士として歩んだ土俵人生に一片の悔いもありません」とあいさつ。改めて多くの人の支えがあって今があることを痛感し「何より準備が大変だったので安堵感が強い。たくさんの人に来ていただいて頑張ってきて良かった。とにかく感謝しかないです」と話した。