中村芝翫の妻・三田寛子、長男の結婚式当日の朝食リクエスト「焼き鮭美味しそう」「母の味ですね」
【モデルプレス＝2026/05/30】女優の三田寛子が5月30日、自身のInstagramを更新。息子の結婚式の朝の写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】歌舞伎俳優の60歳女優「焼き鮭美味しそう」リクエストに応えた長男の結婚式当日の朝食
三田は「結婚式当日の朝ごはんは橋之助のリクエストで塩むすびと味噌汁に焼き鮭」とつづり、朝食の写真を投稿。長男・橋之助のリクエストで白い皿に焼き鮭と塩むすびを載せたショットを公開している。三田は「以前は三兄弟のお弁当作りにいつも朝は大変で順番に叩き起こし食べなさーいと叫んでいた。あの慌ただしい毎日を懐かしく思わずクスッと思い出し笑い」と三兄弟のエピソードを明かし、「やだ〜めちゃくちゃ緊張してきた。眼鏡かけてないとほぼ見えてない私、転ばないように気をつけます」と結婚式に向けてソワソワとした気持ちをコメントしている。
この投稿に「ソワソワしちゃうの分かります」「送り出す前の朝食ですね」「素敵なお話に泣けてきました」「橋之助くん結婚おめでとう」「結婚式も楽しんでください」「焼き鮭美味しそう」「母の味ですね」など反響が寄せられている。
三田は、1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫と結婚。歌舞伎俳優として活躍する長男・橋之助、次男・福之助、三男・歌之助の息子3人をもうけており、橋之助は能條との結婚式を控えている。（modelpress編集部）
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【写真】歌舞伎俳優の60歳女優「焼き鮭美味しそう」リクエストに応えた長男の結婚式当日の朝食
◆三田寛子、結婚式当日の朝食リクエスト
三田は「結婚式当日の朝ごはんは橋之助のリクエストで塩むすびと味噌汁に焼き鮭」とつづり、朝食の写真を投稿。長男・橋之助のリクエストで白い皿に焼き鮭と塩むすびを載せたショットを公開している。三田は「以前は三兄弟のお弁当作りにいつも朝は大変で順番に叩き起こし食べなさーいと叫んでいた。あの慌ただしい毎日を懐かしく思わずクスッと思い出し笑い」と三兄弟のエピソードを明かし、「やだ〜めちゃくちゃ緊張してきた。眼鏡かけてないとほぼ見えてない私、転ばないように気をつけます」と結婚式に向けてソワソワとした気持ちをコメントしている。
◆三田寛子の投稿に反響
この投稿に「ソワソワしちゃうの分かります」「送り出す前の朝食ですね」「素敵なお話に泣けてきました」「橋之助くん結婚おめでとう」「結婚式も楽しんでください」「焼き鮭美味しそう」「母の味ですね」など反響が寄せられている。
三田は、1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫と結婚。歌舞伎俳優として活躍する長男・橋之助、次男・福之助、三男・歌之助の息子3人をもうけており、橋之助は能條との結婚式を控えている。（modelpress編集部）
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