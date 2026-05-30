照英、妻が早朝から作った運動会弁当に反響「一つひとつが大量ですごい」「熱中症予防もバッチリ」
【モデルプレス＝2026/05/30】タレントの照英が5月30日、自身のInstagramを更新。妻でフリーアナウンサーの阿部和加子の手作り弁当を披露し反響を呼んでいる。
【写真】52歳3児のパパタレント「一つひとつが大量ですごい」アナウンサー妻が作った運動会弁当公開
照英は「おはようございます！本日は、子供の運動会です」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。「妻が早朝より作ってくれた『愛情たっぷり手作り弁当』を持参し、愛娘には運動会を楽しんでもらいましょう！」とコメントし、お重に入った運動会弁当を披露した。唐揚げ、卵焼きといった定番メニューからそうめんやフルーツなど暑い日でも美味しく食べられるものなど、豊富なラインナップとなっている。
この投稿に「朝からお疲れ様です」「元気が出る弁当ですね」「全部美味しそう」「熱中症予防もバッチリ」「娘ちゃんの活躍しっかり見届けてくださいね」「運動会に駆けつける素敵なパパ」「一つひとつが大量ですごい」など反響が寄せられている。
照英は2005年10月、阿部と入籍。2007年に第1子となる長男、2010年に第2子となる長女、2016年に第3子となる次女が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】52歳3児のパパタレント「一つひとつが大量ですごい」アナウンサー妻が作った運動会弁当公開
◆照英、妻が早朝から作った運動会弁当
照英は「おはようございます！本日は、子供の運動会です」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。「妻が早朝より作ってくれた『愛情たっぷり手作り弁当』を持参し、愛娘には運動会を楽しんでもらいましょう！」とコメントし、お重に入った運動会弁当を披露した。唐揚げ、卵焼きといった定番メニューからそうめんやフルーツなど暑い日でも美味しく食べられるものなど、豊富なラインナップとなっている。
◆照英の投稿に反響
この投稿に「朝からお疲れ様です」「元気が出る弁当ですね」「全部美味しそう」「熱中症予防もバッチリ」「娘ちゃんの活躍しっかり見届けてくださいね」「運動会に駆けつける素敵なパパ」「一つひとつが大量ですごい」など反響が寄せられている。
照英は2005年10月、阿部と入籍。2007年に第1子となる長男、2010年に第2子となる長女、2016年に第3子となる次女が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】