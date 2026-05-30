3児の母・川崎希、生後11ヶ月長女の寝顔公開に反響「天使ちゃん」「まつ毛長くて美少女すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/05/30】タレントの川崎希が5月30日、自身のInstagramを更新。長女が生後11ヶ月を迎えたことを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】元AKB3児のママタレ「まつ毛長くて美少女すぎる」生後11ヶ月長女の寝顔
川崎は、チャイルドシートですやすやと眠る長女の写真を投稿。「生後11ヶ月になりました」と報告し、続けて「朝バタバタすぎて寝てるときにやっと写真撮れた」と、忙しい合間に写したショットであることもつづっている。
この投稿に「天使ちゃん」「まつ毛長くて美少女すぎる」「11ヶ月おめでとうございます」「成長が早くてびっくり」「可愛い写真に癒されます」「お父さんお母さんが美男美女だから、さすが美人さん」といった反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】元AKB3児のママタレ「まつ毛長くて美少女すぎる」生後11ヶ月長女の寝顔
◆川崎希、生後11ヶ月の長女の寝顔を公開
川崎は、チャイルドシートですやすやと眠る長女の写真を投稿。「生後11ヶ月になりました」と報告し、続けて「朝バタバタすぎて寝てるときにやっと写真撮れた」と、忙しい合間に写したショットであることもつづっている。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に「天使ちゃん」「まつ毛長くて美少女すぎる」「11ヶ月おめでとうございます」「成長が早くてびっくり」「可愛い写真に癒されます」「お父さんお母さんが美男美女だから、さすが美人さん」といった反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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