鈴木福、長髪×血のりメイクのオフショットに反響「普段と雰囲気が全然違って新鮮」「お顔が痛々しい」
【モデルプレス＝2026/05/30】俳優の鈴木福が5月29日、自身のInstagramを更新。髪型を変え血のりメイクをしたドラマのオフショットを公開した。
【写真】21歳子役出身俳優「新鮮」長髪×血のりメイクで雰囲気一変
テレビ東京系ドラマ「惡の華」（毎週木曜深夜24時〜）に出演中の鈴木は「中学編は完結し、高校編へ…髪型が変わりました 中西アルノさん演じる常盤さんも登場しました！」と28日に放送された第8話を紹介。重ための前髪に肩につくほどの長髪姿で鼻の下や唇の横に血のりメイクを施したオフショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「高校編も楽しみにしています」「長髪も似合ってる」「普段と雰囲気が全然違って新鮮」「殴られる演技が上手すぎた」「お顔が痛々しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳子役出身俳優「新鮮」長髪×血のりメイクで雰囲気一変
◆鈴木福、長髪×血のりメイクのドラマオフショット公開
テレビ東京系ドラマ「惡の華」（毎週木曜深夜24時〜）に出演中の鈴木は「中学編は完結し、高校編へ…髪型が変わりました 中西アルノさん演じる常盤さんも登場しました！」と28日に放送された第8話を紹介。重ための前髪に肩につくほどの長髪姿で鼻の下や唇の横に血のりメイクを施したオフショットを公開した。
◆鈴木福の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「高校編も楽しみにしています」「長髪も似合ってる」「普段と雰囲気が全然違って新鮮」「殴られる演技が上手すぎた」「お顔が痛々しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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