卒業＆芸能界引退発表したAKB48メンバー、ミニスカ平成女児コーデ公開「脚が綺麗」「お人形さんみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/30】AKB48の大盛真歩が5月29日、自身のInstagramを更新。平成女児風コーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳卒業発表したAKB48人気メンバー「カラフルな色使いが平成っぽい」ミニスカ平成女児コーデ
大盛は「ぜんぶ可愛いからみて」とつづり、写真を複数投稿。サンリオのキャラクター「ウサハナ」が描かれたカラフルな長袖Tシャツに、デニムのミニスカートを合わせたコーディネートを披露した。指輪やチャーム、靴にも同キャラクターがあしらわれており、フリルのついたミニスカートからは美しい脚がのぞいている。
この投稿にファンからは「平成女児コーデ似合う」「脚が綺麗」「本当に全部可愛い」「懐かしくてエモい」「カラフルな色使いが平成っぽい」「お人形さんみたい」といった反響が寄せられている。
大盛は、2026年4月25日にAKB48劇場にて開催された「ここからだ」公演にて、グループからの卒業と芸能界の引退を発表。6月30日に卒業公演を予定している。（modelpress編集部）
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【写真】26歳卒業発表したAKB48人気メンバー「カラフルな色使いが平成っぽい」ミニスカ平成女児コーデ
◆大盛真歩、ミニスカ平成女児コーデ披露
大盛は「ぜんぶ可愛いからみて」とつづり、写真を複数投稿。サンリオのキャラクター「ウサハナ」が描かれたカラフルな長袖Tシャツに、デニムのミニスカートを合わせたコーディネートを披露した。指輪やチャーム、靴にも同キャラクターがあしらわれており、フリルのついたミニスカートからは美しい脚がのぞいている。
◆大盛真歩の投稿が話題
この投稿にファンからは「平成女児コーデ似合う」「脚が綺麗」「本当に全部可愛い」「懐かしくてエモい」「カラフルな色使いが平成っぽい」「お人形さんみたい」といった反響が寄せられている。
大盛は、2026年4月25日にAKB48劇場にて開催された「ここからだ」公演にて、グループからの卒業と芸能界の引退を発表。6月30日に卒業公演を予定している。（modelpress編集部）
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