aespaカリナ、鮮やか緑髪メッシュで魅せる圧巻ビジュアル「個性的な色でも似合う」「カラコンとアクセの色合わせも完璧」の声
【モデルプレス＝2026/05/30】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が5月29日、自身のInstagramを更新。緑の髪色を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】紅白出場人気K-POP美女「個性的な色でも似合う」鮮やか緑髪メッシュ姿
カリナは「はじめてのレモン」と韓国語で記し、グループの2ndアルバム『LEMONADE』のリード曲「LEMONADE」のミュージックビデオ撮影時のオフショットを複数公開。黒髪ロングに鮮やかな緑のメッシュを入れたヘアスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「綺麗な髪色」「個性的な色でも似合う」「カラコンとアクセの色合わせも完璧」「ずっと見ていられる」「透明感が爆発してる」「ビジュアル最高」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出場人気K-POP美女「個性的な色でも似合う」鮮やか緑髪メッシュ姿
◆カリナ、緑髪ショット公開
カリナは「はじめてのレモン」と韓国語で記し、グループの2ndアルバム『LEMONADE』のリード曲「LEMONADE」のミュージックビデオ撮影時のオフショットを複数公開。黒髪ロングに鮮やかな緑のメッシュを入れたヘアスタイルを披露した。
◆カリナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「綺麗な髪色」「個性的な色でも似合う」「カラコンとアクセの色合わせも完璧」「ずっと見ていられる」「透明感が爆発してる」「ビジュアル最高」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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