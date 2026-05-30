「except for」の意味は？覚えて明日使ってみよう！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「〜を除く」でした！

「except for」は、「〜を除く」「〜以外」という意味のフレーズ。

対象を含めない、除くという場合には「except for」を使います。

文頭で使う場合は、基本的に「except for」の形で使われます。一方、文中では「except」だけで使われることもあります。

「Except for Tom, they all joined the party.」

（トム以外のみんながパーティーに参加した）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。