FIFAワールドカップ2026に向けて、31日に国内最後の試合に臨むサッカー日本代表。前日に対戦するアイスランド代表指揮官のアルナル・グンラウグソン監督が会見を行いました。

日本代表の強さをリスペクトしていると話すグンラウグソン監督。その中でも規律のとれた戦術を高く評価する発言。

「3−4−3のシステムは時として退屈なシステムになることがありますが、森保監督の日本代表は、なめらかな動きが伴う選手1人1人の強みを生かしたフォーメーションになっています。日本代表にとって完璧なシステムだと思います。また試合の途中でフォーメーションが変わっていきますし、モダンなフットボールだと考えています。躍動あるウイングがいて、見ていてとても楽しい」

日本代表の選手たちは全体的にファンタスティックな集まりとも話した相手指揮官。翌日の試合に向けては。

「ワールドカップ前最後の親善試合ということで、大変盛り上がると思います。ただ大きなスタジアムで集まる大勢の観客がいる中で、私たちが良い試合をするためには、観客を黙らせるプレーをする必要があり、勇気を持って大胆に試合を進めることが大事だと思います。タフな試合になることは間違いなく、中にはそのような場面に慣れていない選手もいます。今回敵地で満員のスタジアムが初めての選手たちも、少しでも観客が言葉を失うような瞬間が訪れれば良いなと思います」

アイスランド戦は31日午後7時25分にキックオフ予定です。