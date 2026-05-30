日本テレビでは、6月6日午後4時30分から『news every.特別版 カラフルLife』を生放送します。

この番組は、日本テレビ系キャンペーン『Good For the Planet ウィーク』（5月30日〜6月7日）、通称『グップラ』の一環として実施されるもので、世界的に性的マイノリティーの人権について考える『プライド月間』とされる6月に、性的マイノリティーのおかれた現状をふまえ、“ミンナの私らしい幸せのためにできること”を発信します。

番組MCは『news every.』に出演する森圭介アナウンサーと忽滑谷こころアナウンサーがつとめ、ゲストとして、レズビアンであることを公表してミス中央大学グランプリになり、現在はインフルエンサーとして活動する松澤海優さん（22）が登場します。

■『Tokyo Pride 2026』の生中継、歌手・AIの生歌唱も

番組では、同性パートナーとして暮らす2人への密着取材を通して、2人の幸せの形と、同性婚が法制化されていない中での困りごとを問いかけます。また、全国の同性カップルらが、同性婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するとして、国に損害賠償を求めている“同性婚訴訟”について、今年度中には示される見通しである最高裁の判断を前に、法制化を求める理由や世界の動きをスタジオでわかりやすく解説。

さらに、この日から東京・代々木公園で開催される日本最大級の性的マイノリティーのイベント『Tokyo Pride 2026 Pride Parade & Festival』の会場から生中継を実施。『news every.』に出演する直川貴博キャスターが、現場の熱気をリポートするほか、野外ステージに出演する歌手・AIさんによる生歌唱も番組で伝える予定です。