お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が30日、大阪市内で映画「箱の中の羊」の舞台あいさつを綾瀬はるか（41）、是枝裕和監督（63）と行い“俳優”として大阪に凱旋（がいせん）した。

カンヌで話題になったスタイル、大悟が右手で綾瀬をエスコートしながら舞台に上ると、会場からは大きな拍手が巻き起こったが大悟は「紳士な街、大阪ですから」とポツリ。

綾瀬が大悟の印象について「すごいマジメで、セリフも完璧に覚えてきてらっしゃって…」と話し始めると、大悟は「そりゃそうやん！何でセリフも覚えずにふらっと当日行くねん」と突っ込んで会場を沸かせた。

撮影中は綾瀬が大悟の“お目付け役”だったそうで「毎回、ワシが朝早く6時とかに行ったら“お酒飲んできました？”って聞くんです。“いや、飲んでないよ”って言ったら大丈夫なんですけど“飲んだよ”って言ったら綾瀬さんが“じゃ、監督に言いますね”ってなる」と告白。「撮影の3カ月間は深酒せずに。綾瀬さんが監督にチクるから。監督に（深酒するなとは）言われてないけども、自主的に撮影の前の日はあまり遅くまで飲まないようにしてた」などと続けた。

出来上がった映画については「1回目見た時は大悟しか見てないですよ。ワシ、変なことしてたらどうしよう？ってハラハラしてました。撮影中も1回もモニターも見てないから。2回目で全体を見れるようになって、全員が意見一致する映画ではないんで（相方の）ノブで言うところの“クセがすごい”と思いました」と漫才ネタを交えて感想を述べ、笑わせた。

最後は「20代のころ、この辺でパチンコして負けて、酒飲んで転がって…。でも今こうやってキレイな服を着させてもらって皆さんの前であいさつできる。幸せもんでございます」としめくくり、最後まで“らしさ”全開の舞台あいさつとなった。