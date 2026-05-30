群馬県で「老後に住みたい」と思う市ランキング！ 2位「高崎市」を抑えた1位は？【2026年調査】
過ごしやすい初夏の陽気に包まれ、お出かけや旅行の計画とともに「将来の移住」へ関心が高まる時期を迎えました。年齢を重ねても快適に、そして安心して暮らせる理想の街について考えてみませんか。
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、群馬県で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「高崎市は交通アクセスが良く、新幹線も通っているため北海道から移住しても全国各地へ行き来しやすい点が魅力です。だるまの産地として有名で文化的な地域性もあり、コンパクトな街で老後の生活が送りやすいと感じています」（30代女性／北海道）
「群馬県内では老後の安心感が強い街で、新幹線停車駅があり、商業施設・病院・行政サービスが充実し、東京にも出やすく、便利なのに程よく落ち着いているから」（60代女性／愛知県）
「雰囲気が好きなためです」（20代女性／神奈川県）
▼回答者コメント
「赤城山の麓で水と緑に癒やされつつ、物価の安さや災害の少なさを享受しながらゆったりと生活できるから」（30代女性／北海道）
「群馬県の中心地で利便性が良く、アウトドアスポットなど自然も多いから」（40代女性／神奈川県）
「温泉地へのアクセスが良く、自然豊かで空気も穏やか。医療や買い物環境も整い、災害リスクが比較的少ないため、安心感のある暮らしができるからです」（20代男性／京都府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、群馬県で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：高崎市／93票群馬県最大の人口を誇り、新幹線が停車する東日本の交通の拠点です。駅前の大型商業施設や充実した医療・文化施設がシニア世代に絶大な安心感をもたらします。榛名山などの雄大な自然にも程近く、都市の高度な利便性をフルに享受しながら、のびのびとした快適な老後を送ることができる街です。
▼回答者コメント
「高崎市は交通アクセスが良く、新幹線も通っているため北海道から移住しても全国各地へ行き来しやすい点が魅力です。だるまの産地として有名で文化的な地域性もあり、コンパクトな街で老後の生活が送りやすいと感じています」（30代女性／北海道）
「群馬県内では老後の安心感が強い街で、新幹線停車駅があり、商業施設・病院・行政サービスが充実し、東京にも出やすく、便利なのに程よく落ち着いているから」（60代女性／愛知県）
「雰囲気が好きなためです」（20代女性／神奈川県）
1位：前橋市／94票群馬県の県庁所在地であり、赤城山の南麓に広がる美しい「水と緑と詩のまち」です。市内には多くの川や豊かな緑地、広大な公園が点在し、四季折々の爽やかな景観が心を癒やします。行政・医療サービスが非常に手厚い上、近年は官民一体の先進的な地方創生・街づくりが進んでおり、僅差で見事首位を獲得しました。
▼回答者コメント
「赤城山の麓で水と緑に癒やされつつ、物価の安さや災害の少なさを享受しながらゆったりと生活できるから」（30代女性／北海道）
「群馬県の中心地で利便性が良く、アウトドアスポットなど自然も多いから」（40代女性／神奈川県）
「温泉地へのアクセスが良く、自然豊かで空気も穏やか。医療や買い物環境も整い、災害リスクが比較的少ないため、安心感のある暮らしができるからです」（20代男性／京都府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)