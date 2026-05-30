【2026年6月の運勢】しし座（獅子座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年6月のしし座（獅子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、しし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
自分を許す
・全体運
ふっと、「もういいかな？」と思ってしまうでしょう。これ以上は、頑張りようがない、自分の役目は終わった、離れたいと。区切りのタイミングを迎えたのです。これまでも何度もヤル気の減退や意欲の低下を感じてきたと思いますが、今回の燃え尽き感は、明らかに違うはず。「でも、やるしかない」「辞めるなら次を見つけなければ」的な常識は、一回忘れて。自分の気持ちを伝えてみると、思いがけなく、ありがたい提案があったり、力になってくれる人が現れたりします。少し長めにお休みをもらうのも手。現実には、ほんの数日だとしても、心身のリセットができるはず。運気は引き潮、失うことを恐れずに。7月、12年に1度のビックウェーブがやってきます。
・社交運
好意と善意に支えられそう。自分のことは自分でやりたい自立心が強いしし座さんですが、今月に限っては、もう少し身近な人に甘えてみてもいいみたい。「わからない」「もてあます」「しんどい」など、弱音も吐いてみましょう。想像以上にわかってもらえて、改善や支援を得られるはず。先に弱みを見せてしまえば、相手も心を開いてくれるもの。ぐっとやりやすく、生きやすくなるのです。休日は、ブラリ散歩へ。名店との出会いがありそう。
・恋愛運
恋は、ご縁の変わり目へ。条件だけでつながっている相手とは、見えない亀裂が入って自然に離れていくことになるでしょう。言い換えれば、ここを乗り越えれば、長続きするということ。運は天に任せて、あなたらしく！
ラッキーポイント……透明、ビニール素材、ぬいぐるみ、ロング丈
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
しし座（7月23日〜8月22日生まれ）重荷を下ろす
自分を許す
・全体運
ふっと、「もういいかな？」と思ってしまうでしょう。これ以上は、頑張りようがない、自分の役目は終わった、離れたいと。区切りのタイミングを迎えたのです。これまでも何度もヤル気の減退や意欲の低下を感じてきたと思いますが、今回の燃え尽き感は、明らかに違うはず。「でも、やるしかない」「辞めるなら次を見つけなければ」的な常識は、一回忘れて。自分の気持ちを伝えてみると、思いがけなく、ありがたい提案があったり、力になってくれる人が現れたりします。少し長めにお休みをもらうのも手。現実には、ほんの数日だとしても、心身のリセットができるはず。運気は引き潮、失うことを恐れずに。7月、12年に1度のビックウェーブがやってきます。
好意と善意に支えられそう。自分のことは自分でやりたい自立心が強いしし座さんですが、今月に限っては、もう少し身近な人に甘えてみてもいいみたい。「わからない」「もてあます」「しんどい」など、弱音も吐いてみましょう。想像以上にわかってもらえて、改善や支援を得られるはず。先に弱みを見せてしまえば、相手も心を開いてくれるもの。ぐっとやりやすく、生きやすくなるのです。休日は、ブラリ散歩へ。名店との出会いがありそう。
・恋愛運
恋は、ご縁の変わり目へ。条件だけでつながっている相手とは、見えない亀裂が入って自然に離れていくことになるでしょう。言い換えれば、ここを乗り越えれば、長続きするということ。運は天に任せて、あなたらしく！
ラッキーポイント……透明、ビニール素材、ぬいぐるみ、ロング丈
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)