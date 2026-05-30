コットンきょんの美人妻、土鍋で炊いたとうもろこしご飯が話題「ふっくら炊けてて完璧」「香りまで想像できる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/30】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが5月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。土鍋で炊いたご飯を披露した。
【写真】コットンきょんの29歳妻「ふっくら炊けてて完璧」土鍋で炊いたとうもろこしご飯
まつきは「とうもろこし たくさんもらってきてくれたから 土鍋で炊いた」とつづり、動画を公開。「あま〜い」と文字を添え、土鍋で炊きあげたとうもろこしがたっぷりと入ったご飯を、しゃもじでふっくらと混ぜる様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「めっちゃ美味しそう」「綺麗な炊き上がり」「土鍋で炊くのすごい」「ふっくら炊けてて完璧」「香りまで想像できる」「食べてみたい」といった声が寄せられている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。同年11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】コットンきょんの29歳妻「ふっくら炊けてて完璧」土鍋で炊いたとうもろこしご飯
◆まつきりな、土鍋で炊いたとうもろこしご飯披露
まつきは「とうもろこし たくさんもらってきてくれたから 土鍋で炊いた」とつづり、動画を公開。「あま〜い」と文字を添え、土鍋で炊きあげたとうもろこしがたっぷりと入ったご飯を、しゃもじでふっくらと混ぜる様子を披露した。
◆まつきりなの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「めっちゃ美味しそう」「綺麗な炊き上がり」「土鍋で炊くのすごい」「ふっくら炊けてて完璧」「香りまで想像できる」「食べてみたい」といった声が寄せられている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。同年11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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