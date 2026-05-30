有名女優「昨日の鶏飯でご飯サンド」彩り豊かな朝食披露「アレンジ上手」「真似したい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/30】俳優の秋野暢子が5月30日、自身のInstagramを更新。前日の夕食をアレンジした朝食を公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「アレンジ上手」ご飯サンドに味噌汁…彩り豊かな朝食披露
秋野は「今朝は昨日の鶏飯でご飯サンド」とつづり、前日の鶏むね肉としめじの炊き込みご飯を活用し、海苔の上にご飯、玉子焼き、シソを重ねた“ご飯サンド”を紹介。ワカメと豆腐と揚げ玉の味噌汁や、血液サラサラ効果を意識した玉ねぎの常備菜、しば漬けを添えた、栄養バランスの取れた朝食を披露した。
「今日も暑そうですね。水分しっかりとりましょうね。良い日になりますように」とメッセージを記している。
この投稿に、ファンからは「シソ入りのご飯サンド美味しそう」「食欲ないときでも食べれそう」「アレンジ上手で尊敬」「健康的で理想の朝食」「真似したい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「アレンジ上手」ご飯サンドに味噌汁…彩り豊かな朝食披露
◆秋野暢子「昨日の鶏飯でご飯サンド」朝食公開
秋野は「今朝は昨日の鶏飯でご飯サンド」とつづり、前日の鶏むね肉としめじの炊き込みご飯を活用し、海苔の上にご飯、玉子焼き、シソを重ねた“ご飯サンド”を紹介。ワカメと豆腐と揚げ玉の味噌汁や、血液サラサラ効果を意識した玉ねぎの常備菜、しば漬けを添えた、栄養バランスの取れた朝食を披露した。
「今日も暑そうですね。水分しっかりとりましょうね。良い日になりますように」とメッセージを記している。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「シソ入りのご飯サンド美味しそう」「食欲ないときでも食べれそう」「アレンジ上手で尊敬」「健康的で理想の朝食」「真似したい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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