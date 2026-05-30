aespaジゼル、美ボディ際立つカラータイツコーデ披露「スタイル完璧」「近未来的でかっこいい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/30】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が5月29日、自身のInstagramを更新。MV撮影時の衣装ショットを公開した。
【写真】25歳K-POP美女「二度見するスタイル」美ボディ際立つカラータイツコーデ
ジゼルはレモンの絵文字を添えて、グループの2ndアルバム『LEMONADE』のリード曲「LEMONADE」のMV撮影時のオフショットを複数公開。赤いレースのビスチェに、前後で丈が異なるアシンメトリーな白スカート、鮮やかなパープルのカラータイツを合わせた個性的な衣装で、美しく引き締まったスタイルが際立っている。
この投稿に、ファンからは「スタイル完璧」「ビジュアル強すぎて息止まった」「美ボディにも程がある」「近未来的でかっこいい」「パープルタイツとロンググローブめっちゃ似合う」「圧倒的な存在感」「二度見するスタイル」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳K-POP美女「二度見するスタイル」美ボディ際立つカラータイツコーデ
◆ジゼル、美ボディ際立つカラータイツコーデ披露
ジゼルはレモンの絵文字を添えて、グループの2ndアルバム『LEMONADE』のリード曲「LEMONADE」のMV撮影時のオフショットを複数公開。赤いレースのビスチェに、前後で丈が異なるアシンメトリーな白スカート、鮮やかなパープルのカラータイツを合わせた個性的な衣装で、美しく引き締まったスタイルが際立っている。
◆ジゼルの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル完璧」「ビジュアル強すぎて息止まった」「美ボディにも程がある」「近未来的でかっこいい」「パープルタイツとロンググローブめっちゃ似合う」「圧倒的な存在感」「二度見するスタイル」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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