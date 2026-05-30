中川翔子「ダブル抱っこいつまでいけるかな」双子の生後8か月を報告に「大きくなりましたね」「むちむちの手足が可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/05/30】歌手でタレントの中川翔子が5月30日、自身のInstagramを更新。双子が生後8か月を迎えたことを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】41歳双子出産タレント「むちむちの手足が可愛すぎる」ダブル抱っこで生後8か月を報告
中川は「双子、今日で8か月！はやい！夢のようにはやく過ぎていく日々」と双子が生後8か月を迎えたことを報告し、複数の写真を投稿。「重い！ダブル抱っこいつまでいけるかな！」とつづり、双子を両腕でしっかりと抱きかかえる様子を披露した。「笑顔や表情感情つかまり立ちできる表現がどんどん増えていく！双子に出会えて本当に幸せ」と、喜びを記している。
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます！本当に大きくなりましたね」「すくすく成長してて嬉しい」「むちむちの手足が可愛すぎる」「しょこたんたくましくて素敵」「ナチュラルな筋トレですね」「無理せず腰を大事に」といった反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】41歳双子出産タレント「むちむちの手足が可愛すぎる」ダブル抱っこで生後8か月を報告
◆中川翔子、ダブル抱っこで生後8か月報告
中川は「双子、今日で8か月！はやい！夢のようにはやく過ぎていく日々」と双子が生後8か月を迎えたことを報告し、複数の写真を投稿。「重い！ダブル抱っこいつまでいけるかな！」とつづり、双子を両腕でしっかりと抱きかかえる様子を披露した。「笑顔や表情感情つかまり立ちできる表現がどんどん増えていく！双子に出会えて本当に幸せ」と、喜びを記している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます！本当に大きくなりましたね」「すくすく成長してて嬉しい」「むちむちの手足が可愛すぎる」「しょこたんたくましくて素敵」「ナチュラルな筋トレですね」「無理せず腰を大事に」といった反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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