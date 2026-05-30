大原優乃、美脚際立つミニワンピ姿披露「スタイル抜群」「脚綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/05/30】女優・タレントの大原優乃が5月29日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースを身に着けたショットを披露し、話題となっている。
【写真】26歳美人女優「脚綺麗」美脚際立つミニワンピ×ハイソックス姿
大原は、オレンジなどの絵文字を添え、撮影のオフショットを投稿。両手でピースサインとウィンクをしたショットや、髪をアップのお団子にし、カーキ色の半袖のワンピースに同色のハイソックスを合わせたコーディネートで、両手でスカートの裾を広げるポーズなど、様々なショットを公開している。
この投稿に「可愛いが爆発」「妖精が舞い降りた」「スタイル抜群」「脚綺麗」「アップのヘアスタイルも似合う」「撮影楽しんでるみたいで癒される」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳美人女優「脚綺麗」美脚際立つミニワンピ×ハイソックス姿
◆大原優乃、カーキのミニワンピース姿でポーズ
大原は、オレンジなどの絵文字を添え、撮影のオフショットを投稿。両手でピースサインとウィンクをしたショットや、髪をアップのお団子にし、カーキ色の半袖のワンピースに同色のハイソックスを合わせたコーディネートで、両手でスカートの裾を広げるポーズなど、様々なショットを公開している。
◆大原優乃の投稿に反響
この投稿に「可愛いが爆発」「妖精が舞い降りた」「スタイル抜群」「脚綺麗」「アップのヘアスタイルも似合う」「撮影楽しんでるみたいで癒される」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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